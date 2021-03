Rad od kuće, onlajn nastava, zabrana okupljanja... Medicinski deo traži ZATVARANJE NA 7 do 14 DANA - JEDNA STVAR JE KLJUČNA!

Rigorozne kontrole poštovanja mera, onlajn nastava za srednjoškolce i starije razrede osnovaca, rad od kuće u onim firmama gde je to moguće, onlajn sastanci, obavezno nošenje maski u zatvorenom prostoru, zabrana manifestacija - mere su koje mogu dati rezultat, stav je većine lekara.

Deo nabrojanih mera i jeste na snazi - onlajn nastavu nastaviće da pohađaju srednjoškolci i naredne nedelje, dok to isto od sutra očekuje i starije osnovce. Rad od kuće u onim kolektivima gde je to moguće preporuka je od početka epidemije, manifestacije se neće održavati, dok komunalna milicija radi svoj posao. Uz sve ove mere, neophodno je nastaviti i s vakcinacijom, ali je pojedinačna odgovornost neophodna, smatraju stručnjaci.

Za Krizni štab protekla nedelja bila je burna, zdravlje ili ekonomija, i da li zapravo može i jedno i drugo, uz malo dobre volje i odgovornosti stanovništva? U toku je i drugi "zaključani" vikend, kada su od petka u 21 do sutra u šest zatvoreni svi ugostiteljski objekti i prodavnice sem prodavnica prehrambenih delatnosti, apoteka i benzinskih pumpi.

Epidemiolozi iz medicinskog dela Kriznog štaba u proteklim danima nisu krili svoje mišljenje da je potreban duži vremenski period da bi se video efekat, a prema saznanjima "Blica", mere će možda biti i pooštrene u narednim danima, što će se znati nakon prvog narednog Kriznog štaba.

POD MERAMA OD 10 DO 14 DANA

Prema odluci Vlade, u toku ovog vikenda zatvoreni su svi ugostiteljski objekti (kafići i restorani), sve prodavnice (osim prodavnica prehrambene delatnosti), kozmetički i frizerski saloni, saloni lepote, kladionice, kockarnice, dečje igraonice, teretane, sportski objekti... Kako je rečeno, medicinski deo Kriznog štaba, međutim, zahtevao je mere koje će se odnositi na narednih 14 dana, što je bio i stav lekarskog dela da je potreban duži vremenski period.

- Mi smo u situaciji kada više nemamo izbora, moramo neke mere da preduzmemo da bi nam opstao zdravstveni sistem - rekao je dr Predrag Kon, gostujući na TV Prva zajedno sa zamenikom gradonačelnika Goranom Vesićem.

Upitan da li nam je potrebno duže zaključavanje, dr Kon je rekao da je sada minimum 10 do 14 dana da budemo pod merama, jer je virus sada toliko oko nas, da je nemoguće zaustaviti ga bez drastičnih mera. Dr Kon je naglasio da ako bi svi poštovali pravila - maska, distanca, higijena, ovako drastične mere nam ne bi bile potrebne, kao i da je jedini izlaz iz cele ove situacije masovna vakcinacija. Vesić je, pak, istakao da ako bi se poštovale mere, bilo bi dovoljno da su samo one na snazi.

- Ako ne radi ekonomija, neće biti para za vakcine, tako da ako ne radi ekonomija, neće biti javnog zdravlja - smatra Vesić.

Infektolog prof. dr Žarko Ranković kaže za "Blic nedelje" da na osnovu iskustva u proteklih godinu ne očekuje da mere daju neke značajnije rezultate te da je potrebna oštrija kaznena politika, ali podvlači da je to njegovo lično mišljenje i da je u pitanju domen epidemiologije.

- Lično smatram da ove mere neće dati neke značajne rezultate. Rigorozna kontrola mera, onlajn nastava od petog do osmog osnovne škole i u srednjim školama, mere u javnom prevozu, pijace, tržni centri. Oštrija kaznena politika. Opet podvlačim, nisam dovoljno kompetentan, ovo je moj lični stav na osnovu iskustva u ovih godinu dana i podataka šta se dešavalo u zemljama koje su imale mere u vidu "zaključavanja" - kaže profesor Ranković.

STVORITI PROSTOR ZA BRŽU VAKCINACIJU

Epidemiolog Radmilo Petrović ističe da se mere moraju pooštriti na duži period kako bi se otvorio prostor za bržu vakcinaciju, te da bi one u trajanju od nekoliko nedelja a ne dana, koje predlaže i medicinski deo Kriznog štaba, mogle da pomognu.

- To nije dovoljno vremena da se suzbije virus, ali bi mogla da se ubrza vakcinacija i do tri puta. Mi imamo nešto više od 660.000 osoba koje su primile i drugu dozu vakcine, a vakcinacija je završena tek kada neko primi obe doze. Tek tri do četiri nedelje posle druge doze stiče se imunitet i tada može da se govori o smanjenju frekvencije virusa. A ovde govorimo o oko 10 odsto stanovništva, što nije dovoljno - objasnio je doktor Petrović gostujući u Beogradskoj hronici.

Kako je pojasnio epidemiolog, on smatra da mere koje preduzimamo, maska, distanca, dezinfekcija ruku i prostora, ne mogu značajno da utiču na krivu epidemije, navodeći da je virus i dalje nepredvidiv.

- Osim kapljično, on se širi i vazduhom, zbog toga je neophodna vakcinacija. U prirodi je virusa da stalno mutira i traži prostor za dalje širenje. Britanski soj je mnogo infektivniji i on polako počinje da dominira. Dok god virus postoji, bilo gde, predstavljaće pretnju. Mora da bude koordinacije i zajedničkog delovanja protiv virusa - objasnio je epidemiolog.

Šef kancelarije Svetske zdravstvene organizacije u Srbiji dr Marijan Ivanuša u razgovoru za "Blic" povodom godinu dana borbe protiv virusa korona izjavio je da se virus ne predaje, te da još nema preciznog odgovora kada ćemo odjaviti epidemiju, da očekujemo lakšu drugu polovinu godine od prethodne, međutim, razvoj situacije će zavisiti od širenja novih tipova virusa i dostupnosti efikasnih vakcina.

- Razumem i ljude, umorni su, svako na svoj način. Treba biti svestan da je za normalizaciju potrebno vreme, treba pre svega biti disciplinovan kako bi se smanjila cirkulacija virusa, obavila imunizacija, a onda polako krenuti ka oporavku - rekao je on.Kako dodaje šef SZO u Beogradu, ono što nikako ne treba zaboraviti jeste da virus i dalje cirkuliše i da je disciplina potrebna baš kao na početku, a posebno sada, kada je počela vakcinacija i ljudi počinju da se opuštaju.

"Treba da se plašimo kovida kao variole vere"

Doktor Petrović se podsetio perioda variole vere kada su, kako kaže, ljudi sami trčali da se vakcinišu.

- Da nije bilo epohalnog otkrića Dženera i vakcine protiv variole vere, mi bismo i danas umirali. Strah je bio toliki da nisu bili potrebni ni pozivi, svi su trčali da se vakcinišu. Mi se ne plašimo ovog virusa jer je smrtnost 1 do 3 odsto, ali trebalo bi da se plašimo jer ostavlja teške posledice na one koji su ga preležali - zaključio je epidemiolog Radmilo Petrović.