Tačno je GODINU DANA od proglašenja vanrednog stanja u Srbiji zbog korone: NA 15. MART OPET ISTA DILEMA!

Na današnji dan, pre godinu dana, zbog korona virusa proglašeno je vanredno stanje na nivou cele Srbije. Odluku su tada potpisali predsednik Aleksandar Vučić, predsednik Narodne skupštine Maja Gojković i predsednik Vlade Ana Brnabić.

Odmah sutradan zatvoreni su vrtići, škole, fakulteti, teretane, i prekinuta su sportska dešavanja. Bolnice je počela da čuva vojska, a uvedeno je i kažanjavanje svih koji prekrše izolaciju...

Posle vanrednog stanja usledio je policijski čas

Zabrana kretanja bila je na snazi od prvog dana vanrednog stanja, ali se vreme zabrane izlaska menjalo – prvo je bilo zabranjeno od 20 časova do pet ujutru biti napolju, a onda je produžena.

Najpre je postojala kao preporuka, a potom je 18. marta prvi put uveden policijski čas od 20 časova do 5 ujutro narednog dana, dok je starijima od 65 godina u gradskim sredinama i osobama starijim od 70 godina u seoskim područjima bilo potpuno zabranjeno kretanje van domova.

Već od 22. marta produžen je na period od 17 do 5 sati, zabranjeno je i okupljanje u parkovima, na javnim površinama i rekreacija na otvorenom. Od 28. marta doneta je nova mera koja se odnosila na slobodu kretanja vikendom - kretanje je bilo ograničeno od 15 časova popodne do 5 ujutru.

U aprilu su vlasti odlučile da okupljanja građana pre svega po izletištima ograniče dugim policijskim časovima tokom vikenda. Prvi takav je trajao 60 sati, od 10. aprila uveče do 13. aprila u ranim jutarnjim satima, da bismo najdužu zabranu kretanja imali za Uskrs, u periodu od 17. do 21. aprila, i to čak 84 sata.

Odmah po njegovom završetku doneta je odluka da ubuduće policijski čas, tokom kojeg važi zabrana izlaska građana na ulice (sa izuzetkom onih koji imaju dozvole) bude malo skraćen, pa je počinjao svakog dana od 18 časova.

Treći "vikend pod katancem" imali smo od 24. do 27. aprila i on je trajao 59 sati, dok je za prvomajske praznike zabrana izlaska važila od 30. aprila do 2. maja.

Aplauz za medicinske radnike, pomoć iz Kine, Italije, EU



U znak podrške medicinskim radnicima, koji se bore da sačuvaju živote, građani su več druge večeri vanrednog stanja u znak podrške u 20 časova sa svojih balkona, prozora i iz dvorišta aplauzima pozdravljali one koji su na prvoj liniji fronta.

Medicinska pomoć stigla je iz Kine, kada su dopremljene maske, respiratori, medicinska oprema i lekovi, a sa prvim kontigentom pomoći u Srbiju su stigli i kineski epidemiolozi, kako bi pomogli našim stručnjacima u borbi protiv korone.

Zaštitne i medicinske maske, jednokratne rukavice, komplet infracrvene opreme za merenje temperature, test reagenti, kasnije i koncentratori kiseonika deo su pomoći koja je stigla iz EU ili je finansirana iz njenih fondova.

Humanost na delu

U ovom teškom periodu kad je korona paralisala skoro čitav svet, na ispitu se našla solidarnost i plemenitost svakog pojedinca.

Taj test već prvog dana vanredne situacije u Srbiji uspešno je položio Luka Petković iz Čačka koji je besplatno vršio dostavu hrane i namirnica starim sugrađanima koji su prva meta i zbog toga ne mogu napolje.

- Najviše nas pozivaju deca starih ljudi koji ne žive u državi, a imaju stare roditelje koji u ovoj situaciji nisu u mogućnosti da odu sami do prodavnice ili apoteke - izjavio je on.

U Jagodini je preko 100 volontera raznosilo pakete sa hranom i higijenskim sredstvima, uglavnom starijima od 65 godina koji su sami, a prethodno su se javili na telefone Skupštine ovog grada.

Nakon što su početkom aprila svi vozači Opšte bolnice u Leskovcu poslati u karantin zbog kontakta sa kolegom koji je zaražen korona virusom, ovoj zdravstvenoj ustanovi javilo se na desetine volontera koji su bez straha prihvatili da budu u prvim "borbenim redovima".

Rukovodstvo bolnice je prihvatilo nekoliko volontera koji su već ranije imali iskustva u ovakvim poslovima. Među njima je bio i Ljubiša Kurtić (25), koji je rekao da se pitao kako može da pomogne svojim sugrađanima, čak i bez medicinskih veština jer je završio srednju saobraćajnu školu i ima vozačku dozvolu B i C kategorije.

- Bez razmišljanja sam se prijavio da volontiram kao vozač i da u ovom teškom vremenu pomognem našoj bolnici i zdravstvenim radnicima - kazao je tada Kurtić, koji je kao volonter Hitne pomoći prevozio zaražene Leskovčane na infektivnoj klinici i hali Čair u Nišu.

U Beogradu su volonteri pomagali u pakovanju paketa za najugroženije kategorije stanovništva, a bilo je i onih koji su se po svojim zgradama ili u ulicama sami organizovali i pomagali starijim komšijama, koji nisu mogli napolje u nabavku.

Ukidanje vanrednog stanja, deo mera ostao na snazi

Vanredno stanje na teritoriji cele Srbije ukinuto je 6. maja, pošto je Skupština usvojila Predlog odluke o ukidanju vanrednog stanja, koji je podnela Vlada Srbije.

Ova odluka je, posle objavljivanja u Službenom glasniku stupila na snagu, što praktično znači da je poslednji policijski čas završen narednog jutra, 7. maja, čime je ukinut angažman Vojske Srbije u civilne svrhe.

Ukidanjem vanrednog stanja i policijskog časa, prestala je zabrana kretanja za starije od 65 godina, uz preporuku lekara da se uzdržavaju socijalnih kontakata.

Od 8. maja u Beogradu je počeo da radi gradski prevoz, ali samo za zaposlene i uz poseban režim ulaska u vozila.

Na snazi je do danas ostala preporuka za držanje fizičke distance, obavezno nošenje zaštitnih maski i rukavica.

Kako je najavljeno juče posle konsultacija premijerke Ane Brnabić sa članovima medicinskog dela Kriznog štaba, novi sastanak biće održan danas kada bi trebačo da se zna koje će biti to nove restriktivne mere.