Cela Srbija traga za 'mladićem u zelenoj jakni sa stanice u Novom Sadu': Apel devojke je ZAPALIO MREŽE (FOTO)

"Sedeo je dva sedišta ispred mene, mislim da je sišao u Somboru".

Prethodnih nekoliko dana društvene mreže su preplavile fotografije apela jedne devojke, koji je raznežio Novosađane, ali i celu Srbiju. Naime, u njemu nepoznata devojka traži mladića koji je sa njom autobusom putovao iz Novog Sada sunčanog oktobarskog dana.

Papir na kojem je opisan mladić za kojim se uveliko traga na društvenim mrežama zalepljen je na autobusku stanicu i već danima svi korisnici ga ohrabruju da se javi autorki ove poruke.

"Traži se momak viđen na stanici u Novom Sadu oko oktobra meseca pored perona 8 i 9. Ima oko 25 godina i zelenu jaknu, vitke građe. Hodao je sa mnom praveći osmice dok sam gledala u Sunce i isti je ušao sa mnom u bus. Ja sam izašla u Srbobranu, a on je ostao u busu i išao do Subotice ili Sombora. Sedeo je dva sedišta ispred mene na drugoj strani. Mislim da je Lasta prevoznik bio u pitanju. Razmislila sam dobro i odlučila da moram dati sve od sebe da ga pronađem. Molim da mi se ne javljaju oni koji nisu on", napisala je devojka i ostavila svoj broj telefona.

Razmisljala je 5 meseci pic.twitter.com/Lz7e77nwvT — Igor Čobanović (@DaZivimSan) 15. март 2021.

Budući da se susret dogodio još u oktobru, čini se da je ovoj devojci trebalo dosta vremena da skupi hrabrosti i pokuša da pronađe mladića koji joj se dopao, bio je najčešći komentar na društvenim mrežama, dok su ostali korisnici nepoznatoj devojci poželeli sreću u potrazi.