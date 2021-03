DOBROMIROVIĆ ZA TV PINK: O optužbama protiv Lečića treba da se bave nadležni organi! (VIDEO)

Mediji nisu ti koji treba da presuđuju u slučaju protiv glumca Branislava Lečića koji je osumnjičen da je silovao svoju koleginicu, koja ga je za to i optužila, već nadležni. Verujem u sistem i siguran sam da će ova priča dobiti svoj konačni epilog, rekao je za TV Pink Dobromirović.

Glumac Branislav Lečić danas će policiji dati izjavu u prisustvu javnog tužioca, povodom tvrdnje glumice Danijele Štajnfeld da ju je silovao 2012. godine.

Portparol Višeg javnog tužilaštva Ivana Rakočević precizirala je da je Lečić u policiju pozvan na informativni razgovor u svojstvu građanina.

Milan Dobromirović, urednik političke rubrike u Informeru, kaže za Novo jutro TV Pink da nadležne insitutucije treba da se bave ovim slučajem više od medija, i da niko pre njih ne sme da sudi ili brani.

- To samo govori da je javnost podeljena kada je reč o ovom slučaju. Lečić treba da da izjavu u svojstvu garađanina u policiji. Jako je teško u ovom slučaju videti ko je tu kriv. Lečić je rekao da on ništa nije imao i tvrdi da to nije istina – kazao je Dobromirović isitičući da nadležni organi treba da rade svoj posao.

- Jako je teško reći ko govori istinu a ko ne, verujem da će nadležni da urade stvar jako brzo. On se danas saslušava i ako tužilac smatra da postoji osnovana sumnja da se pokrene krivična pirjava to će da se uradi. Mrcvarenje po medijima može da se predstavi kao hajka na Lečića ili čak i na Danijelu – objašnjava on.

Branko Radun polički analitičar je gostujući u Novom jutru prokomentarisao i to da je se ova priča proširila i na američke medije koji su joj dale dosta prostora. Čak je i američki list Njujork Tajms objavio je tekst o slučaju silovanja glumice Danijele Štajnfeld, koja je za to optužila svog kolegu Branislava Lečića. Američki list analizirao je razgovor u trajanju od 77 minuta

- Ima tu dosta nedoumica i vrlo je pipavo davati neke presude pre suda. Važno je da žene pričaju o nasilju sa kojim se suočavaju. Kao u Americi je to počelo ranije, ali se i ovde polako poakzuje. Međutim, mora da se pazi da ne dođe do manipulacije jer su u pitanju nečiji životi i karijere – smatra Radun.