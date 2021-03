Vatrogasac Đorđe koji je našao Ronaldovu traku: Ako otkupi traku za Gavrila, oprostiću mu ljutnju

Kada je krenuo na službeni zadatak na utakmici Srbija - Portugalija, vatrogasac Đorđe Vukićević imao je samo jednu želju - da mu u ruke zapadne neki suvenir.

Međutim, nije ni slutio da bi to mogla da bude kapitenska traka zvezde kakva je Kristijano Ronaldo. Danas je ova traka u njegovim rukama, gleda je kao spas za malog Gavrila, za kojeg je i dao na aukciji na Limundu, a za medije kaže da bi voleo da on preda traku onome ko bude izlicitirao najveću cenu, kao i da bi ljutnju Ronaldu oprostio kada bi upravo on otkupio traku.

U utorak je razokriveno da je traka koju je Ronaldo bacio na travu Marakane dok je izlazio sa terena zbog nepriznatog gola, dospela zapravo u ruke vatrogasca Đorđa Vukićevića.

Od tada ne prestaje da daje izjave medijima, pa i danas kada ima slobodan dan, on je u Vatrogasno- spasilačkoj brigadi. Bez obzira na to, kaže da se ne oseća popularno, i da on i njegove kolege imaju samo jedan cilj, a to je da se što pre sakupi novac za Gavrila.

- To je samo vid pomoći. Pokušavamo da pomognemo što više ovom dečaku - počinje razgovor za Telegraf.rs Đorđe Vukićević.

Bio profesionalni fudbaler

Đorđe je porodičan čovek. Oženjen je i ima sina Luku od dve godine. Rođen je u Lazarevcu, živeo je na Kosovu, a od svoje 12. godine u Beogradu. U vatrogasno-spasilačkoj brigadi je tri godine, bio je profesionalni fudbaler, i uvek je sanjao da ima suvenire iz fudbala.

- Ovako nešto, međutim, i od tako neke velike zvezde, nisam ni zamišljao - kaže Đorđe i ističe da je imao neopisiv osećaj kada je traka dospela u njegove ruke:

- Bio je to baš lep i neopisiv osećaj. Ali, odmah smo znali gde ćemo i šta ćemo sa njom. Kada sam kretao od kuće poželeo sam da, ako nešto budem dobio na tom meču, ide u humanitarne svrhe. To se i desilo. Pre utakmice sam video reklamu za malog Gavrila, tako da nije bilo dileme kada sam uzeo traku kome će da ide. Bez obzira na to što želim da dođem do tih suvenira, uvek bih ih davao u humanitarne svrhe. Mnogo je lepše pomoći nekome, nego imati taj suvenir za sebe.

Đorđe je bio na dužnosti sa kolegama kod tunela, gde su ulazili i izlazili igrači, kada je Ronaldo bacio traku.

- Bio sam na dva metra od nje. On je tu prošao, i bacio je. Kraj utakmice je bio posle dve, tri sekunde. Traka je stajala. Pitao sam komandira da li možemo da je uzmemo, rekao je da može. Odmah smo znali šta ćemo sa njom. Stavio sam je na licitaciju

Traka je sve vreme kod Đorđa. I kad je na poslu, i kad je kod kuće. Kaže da bi voleo da je on uruči onome ko izlicitira najveću cenu.

- Voleo bih to ali biće onako kako nadležni kažu jer je sve urađeno u dogovoru sa ministarstvom - navodi Đorđe.

O lažnim licitacijama

Besan Ronaldo je ujedinio Srbiju. Kao lavina se pokrenula priča o traci i licitaciji, međutim, već su se pojavili oni koji ovu bajku žele da pokvare.

Taman kada se stiglo do milion dinara, pojavili su se neregistrovani članovi na Limundu koji su počeli da dižu ponude za nekoliko miliona, pa je cifra preko noći dostigla neverovatnih 120 miliona evra. To je bio alarm za sve u Limundu da nešto nije u redu. Počele su da se proveravaju sve ponude i da se skidaju sve lažne, a bilo ih je na stotine.

Vukićević kaže da to rade ljudi koji nemaju obzira.

- To je ružna strana i voleo bih da ona može da se iskoreni. Ona daje neku lažnu sliku. Može ljudima da da lažnu nadu da imaju ceo iznos. To je baš loše i taj ko to radi nema obzira - izričit je Vukićević.

Ovo je prokomentarisala i Gavrilova majka za Telegraf.rs i istakla da je to posle dijagnoze nešto najgore što je čula. Nevena kaže da se javila i mladiću Đorđu koji je pronašao traku na terenu i postavio aukciju za Gavrila, a kako dodaje, želi da apeluje na sve ljude da novac za njenog sina nije sakupljen i da je bitno da se nastavi sa uplatama i SMS porukama.

Veruje da bi i Ronaldo pomogao

Razmišljam naglas šta bi sada Đorđu rekao Ronaldo na sve a on meni u šali: "Ne znam. Ne bih bio u svojoj koži ispred njega", a zatim:

- Verujem da bi i on pomogao.

Na pitanje da li mu je oprostio bes i ljutnju ispoljenu baš u našoj Srbiji, na Marakani, kaže da nije i da bi to učinio pod jednim uslovom.

- Ako otkupi traku, oprostiću mu. Na kraju, super što je ovako ispalo - iskren je Đorđe.

Đorđe kaže da bi voleo da se sakupi novca i za drugu decu pored Gavrila, ali je svestan da je to nemoguće.

- Za početak, da što brže dođemo do cifre za Gavrila. Danas je njegova mama rekla da su sakupili oko 500.000. Zato bih apelovao na sve ljude da šalju, da pomažu decu. Želeo bih da se što više ljudi uključi u ovaj human gest, da pomognu malom Gavrilu, i ostalima. To je naše pravo i obaveza - kaže ovaj vatrogasac koji sa kolegama redovno šalje poruke za ppomoć deci, i koji obećava da ga medijska popularnost neće pokvariti.

Gavrilo Đurđević, boluje od retke i teške bolesti, spinalne mišićne atrofije, i njemu je potreban najskuplji lek od 2,5 miliona evra.

Ukoliko želite da pomognete malom Gavrilu, to možete da uradite na sledeće načine:

Slanjem SMS poruke: Upišimo 973 i pošaljimo SMS na 3030

Slanjem SMS poruke iz Švajcarske: Upišimo human973 i pošaljimo SMS na 455

Uplatom na dinarski račun: 160-6000000844014-95

Uplatom na devizni račun: 160600000084402853

IBAN: RS35160600000084402853

SWIFT/BIC: DBDBRSBG

Uplatom platnim karticama putem linka: E-doniraj

Uplatom sa vašeg PayPal naloga putem linka: PayPal

Skeniranjem NBS IPS QR kod-a na vašoj mBanking aplikaciji: NBS IPS QR kod