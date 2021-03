VEST OD VELIKOG ZNAČAJA ZA VOZAČE: Ukoliko kupujete polovnjaka, nema potrebe OVO da plaćate!

Potrošači u Srbiji koji kupe polovno vozilo imaju za njega garanciju od najmanje godinu dana. Ukoliko u ugovoru o kupoprodaji nije posebno naveden nikakav garantni rok - onda se primenjuje zakonski od dve godine.

To znači da vlasnik u tom periodu ne treba da plaća nikakav servis jer je prodavac dužan da sanira bilo kakav krupniji kvar ili nedostatak.

Mladen Alfirović iz Nacionalne organizacije potrošača Srbije dodaje da kupci uopšte ne koriste ovo svoje pravo.

Kod nas su prevladale navike koje su se prethodnih decenija ukorenile i teško ih je menjati, a to znači polovni auto se kupuje u viđenom stanju i odmah ide na generalni servis. U garantnom roku koji, ako se ugovori, ne može biti kraći od godinu dana, a ukoliko se ništa posebno ne navede u ugovoru, onda je dve godine, vlasnik treba da vozi auto i da ne radi nikakav servis. Ako dođe do nekog kvara onda se obraća trgovcu koji ima obavezu da to sanira - pojašnjava Alfirović.

Dodaje da njihova organizacija dugo radi na informisanju i podizanju svesti potrošača o njihovim pravima, ali da to slabo ide, posebno kad su automobili u pitanju.

Nebojša Ivanović iz jedne poznate auto-kuće potvrđuje da kupci ne znaju da imaju pravo na garanciju. Navodi i da njihov centar obezbeđuje garantni rok od čak tri godine na motor i manuelni menjač uz uslov da se vozilo servisira kod njih.

Srbija je direktivu EU koja se odnosi na period važenja garancije usvojila znatno pre nekih evropskih zemalja. U Nemačkoj je ovih dana pravu buru među trgovcima polovnih automobila izazvala najava o izmeni zakona koja predviđa to usklađivanje.

Evropska pravila propisuju da svaki prodavac mora da daje garanciju od godinu dana, a do sada je u toj zemlji bila šest meseci. Nemački trgovci navode da im toliko dug rok stvara velike probleme i očekuje se da bi to moglo da dovede do skoka cena polovnjaka u toj državi za oko 10 do 20 odsto, ali i kraja prodaje starijih vozila.

Ako dođe do takvog poskupljenja, odraziće se i na naše tržište, ali ne u velikoj meri, jer se kod nas korišćena vozila uglavnom uvoze iz Francuske, Italije, Švajcarske, Belgije...

To će uticati na cene automobila koji u Srbiju stižu iz Nemačke,ili će prodavci odlučiti da promene dobavljače i da se preorijentišu na neku drugu zemlju. Mnogo više polovnjaka dolazi iz nekih drugih evropskih zemalja jer su papirologija i sam proces uvoza jednostavniji, a i u Nemačkoj su skuplja korišćena vozila - kaže Ivanović.