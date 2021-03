Po pravilu, Verica i Daglas bi, nakon objavljivanja informacije o navodno obolelom detetu, ubrzo "nestajali" - menjali su ne samo brojeve telefona, već i stanove, a uprkos tome što su bili poprilično nevešti u prevarama.

Verica J, koja je sa svojim suprugom Daglasom danas uhapšena u Beogradu, godinama je intenzivno radila na kampanji prikupljanja novca za navodno bolesno dete, kojem je svaki put menjala ime i opisivala druge okolnosti njihovog zdravstvenog stanja. U protekle dve godine mnoge društvene mreže, portali, novine, prenosile su apele za pomoć njenoj bolesnoj deci, sa sve računima za pomoć, pa čak i slike neke druge bolesne dece koje je bračni par podmetao, kao da je reč o njihovom detetu.

Na taj način, ne samo što su varali ljude dobre volje, već su doslovno otimali od one dece kojima je pomoć zaista bila potrebna.

Po pravilu, Verica i Daglas bi, nakon objavljivanja informacije o navodno obolelom detetu, ubrzo "nestajali" - menjali su ne samo brojeve telefona, već i stanove, a uprkos tome što su bili poprilično nevešti u prevarama, poslednjih godina niko nije uspeo da prikupi dokaze i da ih istovremeno pronađe.

U pozivima za pomoć govorili su da su iz Beograda, Užica, Kragujevca, a onda su pokušali da varaju i u komšijskim državama.

Oni bi hladnokrvno pozvali redakciju i još se ljutili što neka neproverena priča o bolesnom detetu, koju su oni izmislili, još nije objavljena.

Kada biste ukucali broj računa koji su koristili, na pretrazi bi izašao bezbroj vesti o bolesnom detetu, koje svaki put ima neko drugo ime i neku drugu dijagnozu.

Kako su krali od onih kojima je pomoć stvarno potrebna



- Dobar dan, ja bih zamolio samo da ponovo objavite priču o našem sinu, ali da stavite drugi broj računa, sada smo otvorili namenski račun - govorio je jednom prilikom našem reporteru muški glas sa druge strane slušalice.

Ispostavilo se da je u pitanju bio prevarant, verovatno Veričin muž, koji je želeo da podmetne njihov tekući račun pod slikom i imenom jednog drugog bolesnog dečaka, za koga su sredstva prikupljana.

Nažalost, takvih primera, nasamernih novinara i pojedinaca bilo je mnogo.

Nedavno je majka jedne bolesne devojčice, koja je preminula, pozvala redakciju Telegrafa i molila da se uklone slike, jer ih je neko zloupotrebio... Sve je izgledalo kao maslo Verice i Daglasa.

Patološka gramzivost i laganje nešto je što je ovaj bračni par usavršio.

Novinarska ekipa imala je prilike da 2019. godine poseti ovu porodicu i porazgovara sa Vericom lično, pošto smo je pronašli u jednom stanu u beogradskom naselju Veliki Mokri Lug.

U to vreme redakciji Telegrafa stigao je poziv Snežane Jovanović, majke sedmoro dece, sa osmim na putu, koja je ispričala da sin Filip ima cerebralnu paralizu, a da je već operisao srce. Poslala je svoju fotografiju, fotografije dece, stana, frižidera. Iako je često slala i slike svoje dece i sebe, ovoga puta oni nisu bili na tim fotografijama.

Do njene adrese smo došli jer je u to vreme Verica bila aktivna i tražila pomoć u raznim humanitarnim organizacijama. Iako je neko vreme živela u Kragujevcu, prema saznanjima do kojih smo tada došli, vratila se u Beograd i kontaktirala Udruženje "Majke sa troje dece". Inače, dok je boravila u Kragujevcu, pomoć je tražila od Banke hrane.

Novinari su joj pokucali na vrata. Krenula je da ih zatvara, ali kada je videla fotoaparat, shvatila je da je to loša ideja. Pozvala nas je na kafu.

Na sreću, njeno dvoje dece su bili zdravi. Bilo je tužno gledati decu koja rastu u takvom okruženju, dečaka sa fotografija koje je delila, koji je nasmejan i zdrav, dok majka širi priču o najstrašnijim dijagnozama. Zaista je bila trudna i agresivno je negirala svaku povezanost sa prevarom.

U oči je gledala novinare i govorila stvari koje se nisu poklapale sa činjenicama. Jednako samouvereno i drsko glumila je kao što je bila raznežena i tužna dok je na jednom starom snimku glumila žrtvu, majku na ivici plača koja isprekidanim glasom jedva govori o svom "bolesnom" detetu.

- Ja nisam tražila nikakvu pomoć, kakav crni Kragujevac, ne znam o čemu se radi?! Nisam tamo bila. Ne tražim pomoć, ja kao što vidite jako lepo živim, imam sve, suprug mi radi, ima platu 1.200 evra, mogu ja vama da pomognem, a ne vi meni - pričala je majka dvoje dece.

Poslednju gnusnu stvar koju je uradila pod imenom Snežana Janković tada je bilo deljenje slike male Nađe, preminule devojčice, za koju je u opisu komentara rekla da je reč o njenom sinu FIlipu, koji čeka transplantaciju srca.

Verica J. ranije je već bila osuđivana za prevare. Ipak, tvrdila je da od tog procesa nije bilo ništa i da jeste ranije, kada joj je to stvarno bilo potrebno, tražila novac za dete.

- Ja sam tražila pomoć pre tri godine za svog sina, ali tad sam živela sa I. I. Sad sam se udala, moj suprug radi i nije mi potrebna nikakva pomoć. Ja sam bila primorana da tražim pomoć, jer sam imala čoveka koji je kockao i koji nije pomogao ništa. Devet godina sam živela, (sa I. I.) bila sam prinuđena i sa svih strana sam tražila pomoć, to je bilo pre 3 godine. Sad sam se udala, sad sam venčana, treba da se porodim za manje od 7-8 dana. Nema sudskog postupka protiv mene, imam advokata Filu - rekla je Verica.

Na pitanje da li je na lažnom Fejsbuk profilu objavila sliku bolesnog deteta, tačnije umrle Nađe, govoreći da je dete njeno, kazala je da je to nemoguće, jer ona ima dvoje zdrave dece i treće na putu.

Nakon što je novinar napustio njen dom, Verica je pozvala redakciju Telegrafa.

- Zar ne može čoveku da se oprosti ako nešto pogreši - pitala je.

- Nije lepo to što sam uradila pre tri godine, nije lepo što sam slagala da sam dala ćerki bubreg, što sam rekla da sin ima cerebralnu paralizu, znam da to nije lepo, ali zar ne može da se oprosti - insistirala je.

Akcija Aurora



Policija je tokom akcije "Aurora" u martu 2018. godine podnela krivičnu prijavu protiv Verice J. (31) zbog sumnje da je počinila prevaru tražeći novac za navodno lečenje svoje dece, a da ga je koristila za lične potrebe. Ona je i tada preko medija objavljivala apel za pomoć i osnivala fondove za uplatu novca lažno iznoseći teško materijalno i zdravstveno stanje nje i njene maloletne dece.

Ona je obmanjivala javnost da je donirala svoj bubreg za transplatacije jednom detetu i lažno objavljivala da je drugom detetu potreban hirurški zahvat na srcu. Osumnjičena je, kako se navodi, na taj način protivpravno prisvojila dva miliona dinara.

Kad ne može u Srbiji, može u Crnoj Gori



Mnogi portali su se "opekli" na lažne vesti koje je plasirala ova žena. Čak i kada bi vest prošla, javio bi se neko čije dete je neko zloupotrebio i vest bi se povlačila.

Menjala je gradove, svoje slike slala sve manje, kao i slike svoje dece, a sve više fotografije mališana koje je nalazila na internetu.

Stvari su u poslednjih godinu dana postajale sve gore i ona je pronašla "beg" u Crnoj Gori.

Novinari iz RTV Cetinje imali su identično iskustvo kao srpske kolege. Takođe, danima je, prema pisanju crnogorskih kolega, zvala redakciju i drsko zahtevala objavu.

- Predstavila se kao Nataša Janković iz Budve i molila da se objavi apel za pomoć u lečenju njenog bolesnog sina Filipa, koji boluje od leukemije i neophodna mu je terapija od 800 evra. Pojedini mediji objavili su njen apel za pomoć i žiro račun na koji građani mogu uplatiti novac. Kada sam Natašu Janković pitala da pošalje medicinsku dokumentaciju svog bolesnog sina, najpre je rekla da je u bolnici i da je dete na aparatima, da bi na konstataciju da "sigurno ima medicinsku dokumentaciju, pogotovo ako je situacija takva da je dete u bolnici", poslala dokumentaciju na ime Filip Ivanović. Na pitanje da li se dete preziva Ivanović, obzirom da se ona preziva Janković, odgovorila je da se dečak preziva Ivanović-Janković. Nakon što sam joj zatražila kopiju lične karte, sumnjajući da se uz sve i lažno predstavlja, više se nije javljala - izjavila je novinarka RTV Cetinje, Ivana Jabučanin.