USKORO POČINJE DA OPADA DNEVNI BROJ ZARAŽENIH! Profesor Kočović objavio TAČNE DATUME i ohrabrujuću prognozu do 28. aprila (FOTO)

"Izdržimo još malo", poručije profesor.

Petar Kočović, profesor informacionih tehnologija mesecima na osnovu matematičkih formula daje prognoze koje se tiču koronavirusa i epidemije u Srbiji, ali i u svetu.

Prema jednom od njegovih poslednjih grafikona u kojem je procena broja zaraženih do 28. aprila 2021. godine vidi se da se uskoro može očekivati pad dnevnog broja zaraženih.

- Izdržimo još malo - napisao je on iznad objave.

Podsećanja radi, pre dva dana on je za medije rekao da je procenjen datum za "pad" ovog trećeg talasa, tačnije njegovog dela, tek 15. maja, i to sa ovom tendencijom pada.

Profesor Kočović je pojasnio kako je do tih proračuna došao.

- Ovaj deo trećeg talasa namerno sam naslovio kao pod-talas 2. On je krenuo 24. januara i to sa 1.317 zaraženih osoba dnevno. Procenjeni kraj talasa, prema mojim proračunima, trebalo bi da bude 15. maj. To ne znači da tada više neće biti obolelih, već da ćemo se vratiti na brojku od 24. januara - rekao je on.