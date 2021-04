CRVENI, ZELENI ILI ŽUTI MODEL? Krizni štab danas raspravlja o popuštanju mera i radu ugostitelja, na stolu su TRI OPCIJE

Nova sednica Kriznog štaba najavljena je za danas u 16 sati, a na njoj će biti reči o eventualnom popuštanju epidemioloških mera, jer, kako kaže premijerka Brnabić, blagi pad novozaraženih postoji. Šta je to što bi građani Srbije mogli da očekuju nakon današnje sednice pitaju se svi, a u opciji su tri moguća modela - crveni, žuti i zeleni.

- Obratićemo se javnosti nakon sednice Kriznog štaba. Saslušaću lekare i videćemo da pokušamo da nađemo neki balans. Trudićemo se da još malo relaksiramo mere, koje su sada među blažima u odnosu na zemlje Evrope. Vidimo stagnaciju, čak blagi pad, ali to ne smemo da ugrozimo - naglasila je Brnabić.

Tri modela za mere

Ono o čemu će se najviše polemisati na današnjoj sednici svakako je rad kafića i tržnih centara, koji već dve i po nedelje uopšte ne rade, a Krizni štab na stolu ima tri opcije.

1. Crveni model

Za ovaj model se najviše zalaže medicinski deo Kriznog štaba, a on podrazumeva da sve ostane kako je sada.

To znači potpuno da bi svi ugostiteljski objekti, tržni centri i radnje (osim prehrambenih) ostale zatvorene, kao i to da svi đaci, osnovnih i srednjih škola i dalje budu na onlajn nastavi. Pored toga, i svi zaposleni u državnim firmama prešli bi na rad od kuće ukoliko je to moguće.

Epidemiolog Predrag Kon izjavio je pre nedelju dana kako smatra da treba održati postojeće mere, i da popuštanje za sada nije opcija.

- Epidemijske brojke u Srbiji su ozbiljne, ali može da se vidi da je došlo do usporavanja broja novih slučaja koji se sada održava na visokom nivou. U ovakvim brojevima nije realno pričati o popuštanju. Nadam se da će sledeće nedelje to biti moguće - izjavio je tada Kon.

2. Zeleni model

Za ovaj model zalaže su se privrednici i ekonomski deo Kriznog štaba.

Ekonomski deo Kriznog štaba zalaže se za potpuno otvaranje ugostiteljskih objekata, i unutrašnjeg dela i bašti. Ovaj deo štaba smatra da rad bašti treba dozvoliti bez naročitih ograničenja, unutar objekata da stolovi budu udaljeni jedan i po metar, a da može da sedi najviše po dvoje.

Zelena opcija bi podrazumevala zatvaranje svih radnji (osim prehrambenih), ali samo za vikend, dok bi tokom radih dana sve radilo normalno. Pojačala bi se kontrola mera po skijalištima, gradovima i kafićima, restoranima i noćnim klubovima, a postojala bi mogućnost i da se đaci vrate u školske klupe.

Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić posebno se zalagao u poslednje vreme za otvaranje kafića i tržnih centara u glavnom gradu, smatrajući da su ti objekti od velike važnosti za srpsku ekonomiju i privredu.

- Treba da budemo realni. Mi smo mala zemlja i ne možemo sebi da dopustimo da ne radimo dugo. Trenutno smo prvi u Evropi po vakcinaciji i revakcinaciji i zato nemojmo da prepisujemo mere iz Nemačke, Francuske i Italije, koje su neuspešnije od Srbije u borbi protiv kovida. Zamislite koliko ljudi radi u nekoj fabrici ili državnoj upravi. Prema tome, nije pošteno reći da se korona širi samo u restoranima ili kafićima i donositi mere koje su samo medijski atraktivne - naglasio je Vesić.

3. Žuti model

Poslednja, žuta opcija predstavljala bi kompromis između prve dve "sukobljene" strane.

Prethodnih dana najviše se pričalo o mogućnosti da se otvore bašte restorana i kafića. Prema saznanjima Blica, o tome postoji okvirna saglasnost u Kriznom štabu, ali nema dogovora na koji bi način rad bašti bio omogućen, a kamoli o otvaranju unutrašnjeg dela ugostiteljskih objekata.

Medicinski deo štaba, međutim, procenjuje da je otvaranje unutrašnjosti kafića i restorana nedopustivo, a da bi mogao biti dozvoljen rad bašti pod posebnim uslovima - razdaljina stolova, limitiran broj gostiju i obavezno nošenje maski, osim kada se konzumira poručeno.

Kakvo je trenutno stanje?

Podsećamo, od druge polovine marta u našoj zemlji su na snazi oštrije mere za suzbijanje korona virusa, pa su tako zatvoreni svi ugostiteljski objekti, (kafići, restorani, barovi), tržni centri, sve prodavnice (osim prodavnica prehrambene delatnosti), bioskopi, muzeji, galerije, kozmetički i frizerski saloni, saloni lepote, kladionice, kockarnice, dečije igraonice, teretane, vežbaonice, fitnes centri, bazeni, baloni za sport...

Bitno je naglasiti da se mere zatvaranja ne odnose na preduzeća, fabrike i njihove interne organizacije rada i poslovne aktivnosti. Takođe, u uobičajenom radnom vremenu biće otvoreni svi šalteri državne uprave, pošte, banke, osiguravajuća društva, menjačnice…

Sa druge strane, nastavile su da rade:

• Apoteke, ordinacije, laboratorije, stomatološke i veterinarske ordinacije, veterinarske apoteke.

• Trgovinski objekti u kojima se vrši prodaja prehrambenih proizvoda, pijace, zelene pijace, prodavnice stočne hrane, pet šopovi…

• Samostalni maloprodajni objekti u kojima se kupovina obavlja bez ulaska u objekat – kiosci i trafike.

• Objekti i radnje u kojima se pružaju usluge koje ne zahtevaju dugotrajno prisustvo korisnika i u kojima je kontakt ograničenog trajanja, poput obućara, staklorezaca, krojačkih radnji, stolarskih radnji, vulkanizeri, tehnički pregledi, auto-perionice, hemijska čišćenja ...

• Benzinske pumpe u obavljanju delatnosti prodaje goriva.

• Restorani i barovi u okviru hotelskih i drugih kategorizovanih smeštaja isključivo za goste koji imaju prijavljen boravak u tom hotelu.

• Sportski objekti za pripremu i održavanje registrovanih takmičenja u okviru nadležnih nacionalnih sportskih saveza.

• Šalter prodaje hrane u restoranima, kao i šalter prodaja kafe i pića u lokalima na šetalištima su dozvoljeni.