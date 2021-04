ČUVENI METEOROLOG OBJAVIO PROGNOZU KOJA SVE NAS ZANIMA! Nakon pravog zimskog vikenda, evo kada konačno dolazi pravo prolećno vreme

Posle kratkotrajnog zahlađenja za vikend koje donosi i sneg na višim planinama, a u nižim predelima kišu, do polovine aprila možemo da očekujemo pravo prolećno vreme.

Smenjivaće se kišni dani sa sunčanim, a dnevne temperature će biti u okviru proseka za ovaj period, od 18 do 23 stepena.

Prema rečima meteorologa Nedeljka Todorovića, u narednih petnaest dana možemo očekivati toplo i promenljivo vreme.

- Na zapadu i jugozapadu Srbije će biti pretežno sunčano i toplo, dok u ostalim krajevima dolazi do promena i oblačnosti. Duvaće slab i umeren vetar promenljivog pravca, uglavnom u severnijim delovima Srbije. Jutarnja temperatura kretaće se od nula do devet stepeni, a dnevna od 18 do 23 stepena - kaže Todorović i dodaje da ovaj vikend donosi zahlađenje.

Moguće su kiše praćene grmljavinama u pojedinim predelima, a na planinama susnežica i sneg.

Naredne sedmice možemo iskoristiti pravo prolećno vreme za šetnju i relaksaciju, ali će u popodnevnim časovima biti izgleda za kratkotrajnu kišu, uglavnom u južnijim predelima.

Najniža temperatura biće četiri, a najviša od 15 do 23 stepena. Sve u svemu, pravo prolećno vreme!