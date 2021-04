'VIDEO SAM SE SA ĆERKOM...' Oglasio se otac devojčice iz Kragujevca koja je pronađena posle više od petnaest dana!

Presrećan sam što mi je ćerka pronađena - živa i zdrava. To je sada najbitnije, a probleme koji su do svega ovoga i doveli rešavaćemo najbolje što možemo.

Ovako, nakon vesti da je policija pronašla devojčicu A.M.(13), koja je nestala pre petnaest dana iz prihvatilišta za decu u Kragujevcu, počinje priču njen otac Miloš, iz naselja Ilićevo. O teškim danima i neprospavanim noćima,stalnoj brizi da li je živa i zdra

Svi grešimo, nadam se da će iz ove greške izaći bolja i stabilnija. Moguće je da sam i ja pogrešio, ali trudiću se da sve to popravim.Supruga i ja smo proveli teške dane nakon njenog nestanka,iščekujući poziv da je pronađena,da nam se ona javi. Hvala Bogu da se sve dobro završilo, priča Miloš.

Dodaje da se sa ćerkom video u stanici policije u Kragujevcu, da su malo popričali. Ona je potom odvedena natrag u ustanovu „Kneginja LJubica“. Otac navodi da je tu smeštena 1.marta nakon njegove molbe radnicima Centra za socijalni rad u Kragujevcu da mu pomognu kako bi dete prekinulo vezu sa mladićem dosta starijim od nje.

Međutim, ona je 20. marta iz prihvatilišta otišla u šetnju i nije se vratila. Kako su nam potvrdili u tužilaštvu, pronađena je sa mladićem, koji je punoletan.

Bilo je i pretpostavki da je sa tim mladićem, ali danima se o njoj ništa pouzdano nije znalo. Zabrinuti su bili i u Centru za razvoj usluga socijalne zaštite „Kneginja LJubica“, u čijem je sastavu prihvatilište za decu, roditelji su molili sve koji nešto znaju o njoj da jave njima ili policiji.

Miloš nema stalan posao, suprugu i maloletnu ćerku izdržava od nadničenja i povremenih poslova.

Trudim se da joj pružim sve što mogu i ništa joj nije nedostajalo.Želim da se školuje i postane svoj čovek. Potrudiću sa da prevaziđemo sve probleme - kazao je Miloš.

Mladiću sa kojim je devojčica pronađena određeno je zadržavanje do 48 sati i on će sutra biti saslušan u Višem javnom tužilaštvu u Kragujevcu. On se tereti za krivično delo obljuba nad detetom. U Tužilaštvu su kazali da su pronađeni na teritoriji Kragujevca, ali druge detalje zasad ne mogu da saopšte.