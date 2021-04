'TUKAO ME JE, SEKAO I GASIO CIGARE PO MENI!' Jeziva ispovest Novosađanke koju je muž terao da se bavi PROSTITUCIJOM!

Novosađanka K.I, sada tridesetdvogodišnjakinja, je 2017. godine podelila svoju ispovest u kojoj je otkrila kako je godinama bila primorana da se bavi prostitucijom, ne bi li isplatila muževljeva dugovanja, a da stvar bude još komplikovanija, na to ju je prisiljavao njen suprug.

– Počela sam da se prostituišem pre deset godina, jer me je bivši muž naterao na to kako bih mu platila dugove – počela je ona svoju ispovest.

Kako je istakla, bivši suprug ju je primoravao da se bavi najstarijim zanatom, a on lično je bio njen makro. Nesrećna žena je dugi niz godina svakodnevno trpela torturu.

– Tukao me, sekao po telu i po meni gasio cigarete. Izbo je i nekog čoveka ranije i morao je da plati kaznu. Zato me je naterao da se prostituišem, kako bi preko mog tela zaradio za odštetu. Jedva sam živu glavu izvukla – rekla je K. I. (32), majka sada 17-godišnjeg tinejdžera.

Uprkos tome što je uspela da se izvuče iz kandži ovog nasilnika, ona je nastavila da se bavi ovim surovim poslom, a kako je istakla, na to je prinuđena da bi mogla da plati stanarinu i osnovne potrepštine.

– Najteže mi je bilo kad sam počela da prodajem svoje telo. Kasnije sam se već navukla na heroin – rekla je ona i dodala da joj je majka pomogla da se izvuče iz kandži droge, ali ne i iz lanca prostitucije.

– Ne znam ništa drugo da radim, a najsrećnija bih bila kada bih mogla sa sinom da živim u svojoj kući. Međutim, to sada nije moguće, a sin je kod moje majke – rekla je ona i dodala da su joj mušterije i stariji i mlađi muškarci.

– Ranije su to uglavnom bili samo stariji, ali sada više nema pravila – ispričala je ona i otkrila što joj se dogodilo.

– Zvao me čovek da dođem u hotel. Sela sam u taksi i razmišljala kako je čudno što me neko u četiri sata ujutru zove. Došla sam, javila se dobro poznatoj ženi na recepciji i produžila do sobe. Ali tamo nije bio jedan čovek, čula sam više glasova. Pitala sam: „Šta je ovo?!“ i krenula prema izlazu, međutim on me je uhvatio za ruku i pozvao ostale muškarce da mu se pridruže. Iz kupatila su izašla dva čoveka, krupna, ćelava, s odvratnim licima. Smejali su mi se i rekli su zajedljivo: „E, da znaš šta te sad čeka!“ – priča ona i dodaje:

– Nisam imala šanse protiv njih. Vukli su me po podu, a onda je jedan uzeo pivsku bocu i navukao na nju kondom. Strahovala sam da će moji saznati. Znam da nemaju dovoljno novca za sebe, a ne još i za mene i moju sestru koja se tek upisala na fakultet. Misle da radim u butiku, tako je bolje. Ko bi još mogao da razume da ja zapravo prodajem seksualne usluge, osim mojih koleginica i ponekih ljudi koji pomažu nama što to radimo – rekla je ona i dodala:

– Možda grešim, možda bi me moji i razumeli, ali ne želim da oni nose taj teret koji ide s ovim poslom. Dovoljno je što ja živim s tim. Uskoro ću skupiti novac za svoj biznis. Planiram zaista da otvorim butik i zaposlim i koleginicu s kojom radim ovde. Jedva čekam taj dan – ispričala je Novosađanka.