DETALJNA VREMENSKA PROGNOZA ZA NAREDNIH 7 DANA: Očekuje je nas novi temperaturni OBRT! Vraća se proleće

Zimske temperature i sneg u aprilu mnoge su neprijatno izenadili.

Meteorolog Đorđe Đurić najavio je da se proleće vraća već za vikend.

Sreda jutro doneće snežni pokrivač i pravu zimsku situaiju većem delu Srbije. Već od četvrtka toplije, a od petka nam se vraća proleće, za vikend oko 20°C, početkom sledeće sedmice i do 25°C.

Utorak je Srbiji doneo drastičnu promenu vremena. Sa severa je već tokom prepodneva prodrao hladni front, uz jak severozapadni vetar i jače naoblačenje, a u Bačkoj je provejavao i slab sneg. Ovaj hladni front posledica je premeštanja ciklona preko severa Evrope dalje na istok.

Nakon jutarnjih 6 do 8°C, temperature u Vojvodini su već u toku prepodneva opale na 2 do 4°C. U Beogradu je nakon jutarnjih 7°C, hladni front u toku prepodneva doneo pad temperature na 3°C. Istovremeno, na jugu i istoku Srbije bilo je sunčano i relativno toplo, a temperatura je nakon jutarnjeg slabog mraza dostigla i 17 do 19°C. Dakle, hladni front sredinom dana "podelio" je Srbiju na dva dela, pa je ispred njega preovladavalo prolećno vreme, a iza pravo zimsko. Ovaj hladni front Hrvatskoj i Bosni doneo je jak sneg, a sneg je padao i u Dalmaciji, Istri i na severu Jadrana. Do kraja dana hladni front stigao je i do juga i istoka Srbije i temperatura je opala za 15 stepeni.

Ove noći sa juga Jadrana preko centralnih predela Balkana premešta se centar sekundarnog ciklona. Ovaj ciklon nastavlja put dalje prema Crnom moru i istoku Evrope, a u noći između utorka i srede i u sredu ujutro u većem delu Srbije uslovljavaće umeren do jak sneg, uz formiranje snežnog pokrivača i u nižim predelima. Očekuje se da se formira snežni pokrivač od 2 do 10 cm, lokalno i do 20 cm, a 10 do 20 cm bi palo i na planinama. Sneg je zabeleo i Beograd , a do jutra se očekuje dalje povećanje snežnog pokrivača, naročito u višim delovima grada. Jedino će na severu Srbije doći do razavedravanja i tokom jutra biće vedro, dok će u Negotinskoj Krajini i na jugu Kosova i Metohije padati kiša. Temperatura tokom noći i jutra u većem delu Srbije biće od -2 do 2°C, na istoku i krajnjem jugu do 4°C. Ciklon uslovljava i vazdušni pritisak ispod normale, a sneg je praćen i jakim severozapadnim vetrom.

Već tokom srede centar ciklona odmaknuće preko Karpata ka Crnom moru, a sa zapada će jačati anticiklon i doći do osetnijeg porasta vazdušnog pritiska, što će biti uvod u stabilizaciju vremena, ali će četvrtak i dalje donositi nestabilnosti i lokalne pljuskovite padavine. Inače, hladni front i ciklon doneli su Srbiji i regionu prodor veoma hladbne vazdušne mase sa severa Evrope.

U petak će nad našim područjem biti snažan anticiklon i vazdušni pritisak biće znatno iznad normale, a počeće priliv i toplije vazdušne mase. Ipak, jutra će biti veoma hladna, uz mraz, pa se očekuje ogromna opasnost po poljoprivredne i ratarske kulture, zbog čeha je neophodno primeniti adekvatne mere zaštite.Pod uticajem povišenog pritiska, za vikend sunčano i toplije, uz temperature i do 20°C, a u nedelju se očekuje i nešto više oblačnosti. Slab mraz očekuje se još u subotu ujutro na jugu i jugoistoku Srbije.

Dakle, u Srbiji u sredu ujutro oblačno i hladno sa snegom, uz formiranje i povećanje snežnog pokrivača, u nižim predelima na istoku sa kišom i susnežicom. Na severu Vojvodine biće vedro. Tokom dana u većem delu Srbije umereno do pretežno oblačno sa kišom, susnežicom i snegom, ponegde i sa pljuskovitim padavinama. Duvaće umeren do pojačan, povremeno i jak severozapadni vetar, a u brdsko-planinskim predelima očekuju se snežni nanosi i smetovi, uz vejavicu. Jutarnja temperatura od -2 do 3°C, u Beogradu oko 0°C, maksimalna dnevna od 3°C na jugu Srbije do 11°C na severu Vojvodine, u Beogradu do 8°C.

U Srbiji u četvrtak i petak ujutro mraz. Tokom dana promenljivo oblačno, uz lokalnu pojavu kiše i pljuskova, na planinama se očekuju pljuskovi snega. Ponegde se očekuje i kratkotrajna i lokalna pojava krupe. Maksimalna temperatura od 8 do 12°C, u Beogradu do 11°C, a jak severozapadni vetar do kraja dana biće u slabljenju. U petak pretežno sunčano i toplije, maksimalna temperatura od 13 do 17°C, u Beogradu do 15°C. Za vikend toplo, a slab mraz očekuje se u subotu ujutro još na jugu i jugoistoku Srbije. Maksimalna temperatura tokom vikenda biće od 16 do 20°C, u Beogradu do 19°C. U subotu će biti sunčano, a u nedelju povećanje oblačnosti. U petak i tokom vikenda vetar slab do umeren, južni i jugoistočni.

Još toplije početkom sledeće sedmice, a maksimalna temperatura u ponedeljak i utorak i do 25°C.

U utorak sa zapada pogoršanje vremena, a u sredu zahlađenje, temperatura u padu za desetak stepeni.