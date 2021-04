'MENI PARE NAJMANJE TREBAJU'! Bajatović: Moja zarada je nešto više od 30 hiljada evra, ali je dajem đacima, bolnicama, imamo dosta humanitarnih aktivnosti, samo to ne iznosim u javnost!

Meni pare najmanje trebaju, zaista puno pomažemo, rekao je Dušan Bajatović, direktor Srbijagasa.

Bajatović je potvrdio da odavno kruže glasine o tome kako je on ruski čovek, i dodao da možda ima malo istine u tome, u smislu koncepcije gasnog sektora, ali da kao i svi radi isključivo za Srbiju.

„Kada je plata u pitanju, ona je u Srbijagasu je 1.420 evra, a ovo ostalo su primanja iz stranih kompanija. Njih ima dosta, a kada ih je dosta, onda može da se pomogne i drugima. Ja ne reklamiram socijalne pomoći đacima, porodicama, bolnicama, možda ću to jednog dana hteti da prikažem, a ako to ne uzmete to ostaje u bilansima nekih kompanija, izgubi se i niko od toga nema velike koristi“, rekao je Bajatović.

Kako kaže, kada ratujete sa nekim politički onda vas oni napadaju na ono što se najteže prima u javnosti.

„Meni pare najmanje trebaju, zaista puno pomažemo. Imamo dosta humanitarnih aktivnosti, ne radim to lično jer ne želim da se tako promovišem. U sastavu Srbijagasa imamo bordove direktora, ukupno 24 kompanije i oko 12 i po hiljada radnika, imam puno funkcija i treba sve to postići“, rekao je Bajatović.

Ističe da mora dosta da radi, ali i da ima ozbiljan tim.

„Sada se bavimo završetkom Balkanskog toka kroz Srbiju. Treba da počne i projektovanje ubrzane gasifikacije Srbije“, rekao je Bajatović.

Kako kaže, mehanički deo bi trebalo da bude u junu mesecu, od prvog oktobra snadbevaćemo Mađarsku i srednju Evropu. Dodaje da će Srbija prvi put biti tranzitna zemlja.