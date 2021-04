SRBIJA RAZVIJA ANTIGENSKI TEST NA KORONU: Evo kada bi mogao da bude gotov

U Srbiji se razvija domaći antigenski test na korona virus, a profesorka Hemijskog fakulteta i šefica tima koji radi na tom projektu Tanja Ćirković Veličković kaže da osnovni test može biti gotov do kraja ove godine.

Verujem da imamo potencijala da budemo regionalni centar za proizvodnju takve vrste testova za brzu detekciju korona virusa, čak i mutiranih sojeva i novih pretnji te vrste - rekla je Ćirković Veličković.

Kako se navodi, reč je o testu koji kombinuje karakteristike antigenskog i PCR testa, konkretno multiplikaciju koja se radi prilikom PCR testiranja - kada se geni virusa umnožavaju milijardu puta kako bi se mogli detektovati.

Ćirković Veličković kaže da će to podići osetljivost, a samim tim i pouzdanost testa.

Dodala je da je njen tim predložio još dve inovacije koje treba da učine testove pouzdanijim, a sve komponente testa proizvodiće se u Srbiji.

Ona kaže da u ovom trenutku ne može da proceni koliko bi se čekalo na rezultate nakon korišćenja ovakvog testa, jer će ta faza istraživanja početi da se izvodi sledeće godine.

- Mi ćemo raditi na tome da to vreme bude što kraće - rekla je i dodala da će se do leta raditi na proizvodnji antigena.

Upitana kada bi osnovni test mogao biti gotov, kaže da je to moguće do kraja godine, ali da se to ne može znati sa 100 odsto sigurnosti.