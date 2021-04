Da li nas očekuje vraćanje mera? TIODOROVIĆ NEZADOVOLJAN PADOM BROJKI - Iz vanredene situacije ušli smo u nepovljnu

Prema rečima Branislava Tiodorovića, zbog usporenog pobljšanja epidemiloške situacije, ozbiljno se razmišlja o vakcinaciji dece, a kako stvari stoje, ni ponovno uvođenje mera nije sasvim isključeno.

Epidemiolog i član Kriznog štaba Branislav Tiodorović ocenio je da se epidemiološka situacija u Srbiji ne poboljšava dinamikom koju su očekivali.

- Iz vanredne situacije smo prošli u nepovoljnu, koja je jedna nijansa. To ne važi za celu zemlju, kao u i oko Novog Pazara. Imamo jedno značajno smanjenje pozitivnih dijagnostikovanja novih slučajeva.

- Može se reći da imamo malo smanjenje broja prvih pregleda i da postoji smanjenje broja primljenih u bolnice. Još imamo visoku cifru onih koji fatalno završe - izjavio je Tiodorović za RTS.

On je istakao da je najvažnije kontrolisati radno aktivno stanovništvo, ali i ukazao na slučajeve dece koja su u ozbiljnoj situaciji.

- Podaci govore da su oni pod kontrolom, ali da su u teškoj situaciji. Ako se kaže da su neka deca u Kragujevcu, Nišu, Beogradu na respiratoru, onda to govori o njihovom stanju - naveo je Tiodorović.

Na pitanje šta zna o stanju četvorogodišnjeg dečaka koji je na respiratoru u Nišu i bebe u Kragujevcu, Tiodorović navodi da ne zna ništa novo, sem da se pedijatri bore za njihov život.

- Radi se u oba slučaja o stečenom oboljenju. Ta deca koja imaju predispozicije, na njih se mora posebno paziti, a njihovi roditelji treba da razmišljaju o tome da im se ne donese virus i ne napravi još veći problem nego što ga imaju - kazao je Tiodorović.

Prema njegovim rečima, ozbiljno se ispituje vakcinacije kod dece.

- Mlađi od 18, odnosno 16 godina ne mogu da se vakcinišu, a vrlo je važno zaštititi ih. Prisutna su velika ispitivanja — Fajzer radi to sa decom od 7 do 15 godina i možda će do kraja godine da se postavi da deca mogu da prime tu vakcinu - rekao je Tiodorović