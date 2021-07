CRNE PROGNOZE SRPSKOG EPIDEMIOLOGA: Delta soj vraća RIGOROZNE EPIDEMILOŠKE MERE U SRBIJU?

Na jesen možemo biti u problemu ako se ozbiljno ne pristupi vakcinaciji

"Najvažniji mesec biće septembar. To je trenutak kada škole počinju, kada se ljudi vraćaju s godišnjih odmora iz raznih mesta, iz inostranstva, kada počinje rad u kolektivu. Oktobar će nam pak pokazati šta smo uradili u prethodnom periodu, da li smo se vakcinisali u dovoljnom broju, da li smo se pridržavali mera i šta nam je dalje činiti", kaže epidemiolog i član Kriznog štaba prof. dr Branislav Tiodorović.

Imunizacija je u toku, imamo dovoljan broj vakcina na raspolaganju, ali još nismo dostigli 50 odsto punoletnih, vakcinisanih građana, iako smo očekivali da će se to dogoditi još krajem juna, ali smo svakako blizu. Prema poslednjim podacima, prvu dozu primilo je više od 47,3 odsto građana, a obe doze više od 43,01 odsto.

Cilj da broj zaraženih smanjimo ispod 100 je ispunjen, te se čini da se narod malo više opustio zbog tog podatka.

"Život mora da se odvija i to svi znamo. Ljudi, naročito mladi su željni i putovanja, izlazaka, zabave, koncerata, sportskih manifestacija i sve je to u redu. Egzit ima sjajnu organizaciju, oni vakcinisani mogu bez problema da dolaze, oni koji nisu, potreban im je PCR ne stariji od 72 sata, tako da će oni morati da plaćaju iznova kad istekne. Biće rađeni i antigenski testovi koji odmah pokazuju da li je neko zaražen. Ali to je komplikovano, zato su slobodniji oni koji su vakcinisani, oni će moći da se ponašaju opuštenije. Ne očekujem neke nagle promene tokom leta, ali već na jesen moguće je povećanje, kada se svi vrate u radne organizacije, škole, pa će doći zima, rad u zatvorenom prostoru, tako da je potrebno vakcinisati se tokom leta, i poštovati mere, maske u zatvorenom prostoru i pojačana dezinfekcija svih površina, u domu, kolektivu, restoranu, baru", kaže epidemiolog.

Da li se vakcinacija odvija sporije nego što se očekivalo?

Radno aktivno stanovništvo još nije dostiglo željeni procenat vakcinacije i on se kreće nešto više iznad 40 odsto, takođe mlađi ispod 25 godina daleko su od željenog procenta. Ipak, postoji šansa da se mladi i radno aktivno stanovništvo motivišu i procenat vakcinisanih dostigne željenu cifru.

- Kada ljudi na jesen budu videli da se broj povećava onda će, verujem, pristupiti vakcinaciji. Ponavljamo stalno, vakcinacija je jedino rešenje i moramo joj pristupiti ozbiljno i odgovorno. Svi želimo da se opustimo i da ne razmišljamo o bolesti, ali epidemija je takvog karaktera da ona ne miruje i mi moramo to da prihvatimo. Ako hoćemo zaista da "ojačamo" to možemo samo vakcinacijom, jer ona je najbolji štit - objašnjava profesor.

Treća doza

Polemika se vodi i oko treće doze, jer svi oni koji su se vakcinisali početkom godine, možda će već na jesen morati da dobiju i treću dozu, mada se ipak očekuje da se to desi početkom naredne godine.

"Radi se na studiji koja treba da utvrdi nivo kolektivnog imuniteta, odnosno da utvrdi nivo imuniteta kod ljudi koji su vakcinisani. Ona bi trebalo da nam da tu vrstu odgovora, i po uzrastu i po vakcini i generalno po svim parametrima. Nije svejedno da li si stariji ili mlađi, takođe posmatra se i teritorijalna rasprostranjenost, upoređuju veći i manji gradovi. Dalje, studija bi trebalo da utvrdi da li oni koju su vakcinisani ili su preležali, koliki je nivo imuniteta. Tu ćemo imati odgovor da li je neophodno uvesti i treću dozu pre kraja godine, a ja sam siguran da ćemo tek početkom sledeće godine imati treću dozu, ali videćemo šta će studija pokazati", kaže profesor Tiodorović.

Delta soj

Da su ljudi umirali bez obzira na godine i zdravstveno stanje i da jednostavno nema pravila. Vakcinacija je neophodna i to je potrebno da prihvatimo svi, kolektivno. Što više vakcinisanih, to smo zaštićeniji i slobodniji.

"Na početku sve je dobro krenulo, međutim, još nismo stigli do 50 odsto vakcinisanih. Kako su brojevi počeli da padaju sve je više onih koji izbegavaju da se vakcinišu tokom leta, neki planiraju odmor, druge aktivnosti, vrućina je, pa šta ako dobiju temperaturu, što je uobičajena reakcija, puno je nepotrebnih izgovora. Zaboravljaju da na jesen preti realna opasnost da se broj zaraženih poveća. Stigao je i delta soj, koji je verovatno tu prisutan već neko vreme, on je zarazniji, odnosno brže se prenosi, tako da na jesen možemo biti u problemu ako se ozbiljno ne pristupi vakcinaciji. Ljudi stariji od 65 godina su to ozbiljnije shvatili, a to treba da shvati i radno aktivno stanovništvo koje bi trebalo da dostigne obuhvat od 60, 70 odsto vakcinisanih. Mladi ljudi takođe treba da budu više zainteresovani jer mogu biti prenosioci, tako da nam ne preostaje ništa drugo nego da budimo odgovorni, da i dalje nosimo maske u zatvorenom, da vršimo pojačanu dezinfekciju i da oni koji se nisu vakcinisali da to i urade", zaključuje epidemiolog.