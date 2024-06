Dete došlo sa crvenim pečatima, imalo uznapredovalu lajmsku bolest: Dr Jonev o punim ambulantama zbog krpelja

Ako se ne otkrije na vreme, ubod može biti opasan.

Upozorenja na krpelje prethodnih nedelja bila su učestala. Međutim, i pored toga, u domovima zdravlja vidno je povećan broj pregleda dece zbog uboda ovih krvopija, potvrdili su lekari. Doktor Dejan Jonev naveo je za Telegraf.rs da i sam u svojoj ordinaciji ovih dana prima decu sa tim problemom. Da bi istakao koliko ubod može biti opasan, doktor je podsetio na jedan od drastičnijih primera iz prakse.

Kako je ispričao, imao je susret sa devojčicom kojoj su se uveliko javili simptomi koji nažalost nisu bili primećeni na vreme. Doktor je samo mogao da konstatuje lajmsku bolest i to u poodmakloj fazi.

Ako se simptomi ne otkriju na vreme, bolest može dovesti čak i do smrtnih ishoda, što na svu sreću nije bio slučaj sa ovom dvanaestogodišnjom devojčicom. Iako je kasnije ustanovljeno da se javila lekaru kada je bolest uznapredovala, nakon duge "borbe" na svu sreću sve se dobro završilo.

- To je slučaj od pre desetak godina. Devojčica je došla kod mene sa otečenim zglobovima, jako upaljenim i crvenim. Po telu je imala promene u vidu crvenila i crvenih pečata. Posumnjao sam na krpelja, ali mi je rekla da nije imala ujed. Međutim, sutradan se setila da je imala krpelja pre šest meseci. Deda joj je izvadio krpelja i mislili su da je sve bilo u redu - Međutim, nije bilo u redu - počinje pedijatar Dejan Jonev za Telegraf.rs.

Kako kaže, sigurno je devojčica imala simptome i prošla prvi stadijum, ali nažalost to nije bilo primećeno i nisu se javili lekaru. Čim je došla kod njega u ordinaciju, započeli su lečenje i prepisao joj je antibiotike.

- Zglobovi na rukama i nogama, koji su bili otečeni i jako topli na dodir, su se povukli. Antibiotik se daje tri nedelje, ali ona ga je uzimala čak četiri nedelje, a bolest je bila u drugom stadijumu. Devojčica je nakon uzimanja antibiotika primetila promene nabolje i uspešno je izlečena - kaže doktor.

Doktor Jonev upozorava da ako nam se krpelj zakači za telo, a ustanovimo da je bio zaražen, može biti veoma opasan, i zato je neophodno javiti se lekaru.

- Pa ako je krpelj zaražen, može da dođe do pojave lajmske bolesti. Ako roditelji izvade krpelja, trebalo bi da ga odnesu na analizu, kako bismo ustanovili da li je problematičan. Ako ga ne donesu, onda bi barem trebalo da posmatraju mesto uboda. Dakle, kada se izvadi krpelj, u narednih mesec do mesec i po dana, ako se jave reakcije po telu, odnosno ako mesto uboda pocrveni, hitno se javite lekaru - objasnio je doktor Jonev.

Međutim, čak ni to nije potpuno sigurna metoda, jer kod nekih crvenilo može da se javi čak i nakon četiri dana.- U poslednjih nedelju dana imao sam dva slučaja gde je mesto uboda već bilo veoma crveno i upaljeno. Deca su nakon četiri do pet dana, što se inače dešava, ako je krpelj zaražen, već došla sa simptomima. Imala su crvene pečate po telu koji na jednom mestu nestaju, na drugom mestu se javljaju i tako iznova. To je već prvi stadijum lajmske bolesti, odmah sam im prepisao antibiotike koje treba da piju tri nedelje - kaže lekar.

On dodaje da ako se ne počne sa lečenjem na vreme i ako bolest uznapreduje do trećeg stadijuma može biti i smrtonosna.

Krpelji padaju sa krošnji drveća

Doktor Saša Milićević ističe da je jako važno pregledati telo nakon boravka u prirodi.

- Njih ima u travi, ali i ih ima takođe i na krošnjama drveća i često padaju na ljude i zakače se, pogotovo kod devojčica koje imaju gustu kosu. Zato je vrlo važno da se pregleda glava i dečacima i devojčicama. Problem je jer zakačen krpelj ne daje nikakve simptome, nema bola niti svraba. Zato je vrlo važno pregledati se i ako se primeti mora da se eliminiše - objašnjava doktor Milićević.

On dodaje da je bolje da krpelj izvadi stručno lice nego roditelj jer je važno da glava ne ostane zakačena u telu jer bi mogla izazvati tu lokalnu infekciju.

