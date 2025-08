AŠVAGANDA, SPIRULINA, MORINGA... Šta je to 'superhrana'? Srbi navikli na slaninicu i pršutu, a evo da li to spada u ovu kategoriju!

Kako kaže doktor, najbolja hrana je ona hrana koja se nalazi na području gde smo rođeni - to je naša 'superhrana'!

Prof. dr Momčilo Matić kaže da je "superhrana" nešto najbolje što se može konzumirati, međutim, to su samo određene namirnice koje podižu energiju.

- Moringa, ašvaganda, kakao, prah mladog ječma, kamu-kamu, spirulina, kombuha... Ako bi se mi oslonili samo na te namirnice... Pola od toga mi nemamo, mi nemamo enzime da to katalizujemo. Želudac će kod mlađih to da progura, ali stariji... - rekao je on.

Ako nešto uzmemo, treba to dobro da razložimo, a ne da se mučimo, dodao je doktor.

- Kod nas je najbolja borovnica, cvekla, šumska kupina.... - objašnjava doktor.

Ne kažem da ne treba uzimati superhranu, prah mladog ječma je dobar, on ima dobre pogodosti, može da aktivira ćelije koje ubijaju kancer, naveo je Matić.

- Super hrana su jaja, lešnici, badnem, domaći orah naš... - rekao je profesor.

- Ako smo mi genetski predodređeni na neku ishranu, to je naša super hrana. dakle, i slaninica, i pršuta, jaja, pasulj takođe, grašak... Ulja recimo, maslinovo ulje je dobro, ali u malim količinama - rekao je doktor.

Autor: D.B.