Profesor doktor Miljko Ristić i Nataša Stanisavljević, gradska sekretarka za socijalnu zaštitu, za Pink ističu kako je najveća prednost Srbije to što je na borbu sa koronavirusom bila spremna od samog početka. Oni dodaju da je vakcinacija stanovništva siguran put ka kolektivnom imunitetu.

Ristić se na samom početku gostovanja na Pinku osvrnuo na trenutnu situaciju u svetu fudbala i sporta, te je prokomentarisao i nameštanje utakmica koja su sve češća pojava i u Srbiji. On je istakao da je neophodno da se sport uvrsti u zakonske okvire, kako ne bi dolazilo do malverzacija.

Fudbal je oduvek bio organizacija i ovde, i u Evropi, gde su uvek izlazile neke senzacionalne vesti o proneverama. Optužen je i predsednik fudbalske svetske organizacije i smenjen je zbog malverzacija. Mislim da sport treba da se uvede u zakonske okvire, da se ne bi više provlačili po medijima. Mi imamo dva tima koja su optužena da su nameštali utakmice - rekao je Ristić.

On je prokomentarisao i to, kako se sportisti bore sa koronavirusom, ali je naglasio da je fizička kondicija i aktivnost važan preduslov za sticanje imuniteta građana.

Oni imaju zaštitne faktore, zato mi savetujemo i građanima da sve više šetaju. U fudbalu nije bilo mnogo igrača koji su zaraženi. Na primer, u klubu je jedan zaražen, a ostali igrači su stvarno prolazili sa blagim simptomima ukoliko su bili zaraženi, nije tu bilo nekih strašnih kliničkih slika. Utreniranost, fizička kondicija i spremnost su deo imuniteta - objasnio je Ristić.

Takođe, dr Ristić je apelovao na građane, ističući da je vakcinacija siguran put ka što blažim simptomima, ukoliko dođe do zaraze koronavirusom.

Slušamo ljude iz kriznog štaba, govore da 70% stanovništva treba da bude vakcinisano, kako bi se stekao kolektivni imunitet. Dao bih za primer sezonski grip, jer taj imunitet može da traje i za drugu vrstu gripa. Treba se vakcinisati, tu alternative nema. Neka se čovek izmeri, da li će biti komplikacija, ili želi da ih nema. Sve treba da ide u korist vakcinacije. Ukoliko je neko preležao koronavirus, on može da se vakciniše posle čak mesec dana - nastavljao je Ristić.

Nataša Stanisavljević, gradska sekretarka za socijalnu zaštitu, osvrnula se na proces vakcinacije po selima, što smatra za jedan od najvažnijih prednosti u odnosu na region.

- Ono što je važno, i svi napominju kako je Beograd došo do takvih rezultata je razlog što mi nismo čekali da se građani nisu sami prijavili za vakcinaciju. Vi imate ljude koji su na selima, nemaju internet, nisu čuli za vakcinaciju i ostalo... Znajući tu činjenicu, mi smo od samog početka pokrenuli kol centre, da bi građani mogli da dobiju informacije, za sve što im nije poznato. Odštampali smo i pola miliona brošura, gde smo imali sve što je potrebno da znaju, i zašto je važna imunizacija. Otišli smo u svako selo, i imamo punktove, koji su za nezakazane građane, a tu smo vakcinisali 35.000 ljudi. Stigli smo do 40% punoletnih vakcinisanih dok je kod građana koji su revakcinisani, procenat je 28,7 % - objasnila je Stanisavljević.

Stanisavljević ističe kako je najveća prednost Srbije to, što građani imaju ponudu od čak 4 svetski priznate vakcine, i što su cepiva u svakom trenutku dostupna.

- Na terenu se najčešće biraju Sinofarm vakcine, a mislim da je najveća prednost to što su građani u svakom trenutklu imali izbor 4 svetski priznate vakcine. Ono što je takođe važno, je to što su građani sve te fakcine odmah imali dostupne, nisu morali da čekaju. Mi smo na dnevnom nivou u koordinaciji sa vladom, kabinetom premijerke i ostalima, i to je razlog što smo od samog početka bili spremni, kako bi se vratili normalnom životu - dodala je Stanisavljević.