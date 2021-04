VOZAČ EKIPE "KUĆA OD SRCA" PREBAČEN U BEOGRAD: Zoranovo lečenje će se nastaviti u Urgentnom centru

Zoran S. (31), vozač koji je prošlog petka teško povređen u saobraćajnoj nesreći, u kojoj je poginula producentkinja emisije “Kuća od srca” Jasmina Mihajlović, a on zadobio teške povrede, prebačen je u beogradski Urgentni centar na dalje lečenje.

Kako kaže dr Zoran Mrvić, v.d. direktora Zdravstvenog centra “Studenica” u Kraljevu, gde se do juče taj pacijent lečio, njegove povrede su sanirane do stepena da je mogao da podnese put iz Kraljeva do Beograda i van životne opasnosti je.

– Pacijent je prebačen juče u beogradski Urgentni centar, a u dogovoru sa tamošnjim kolegama, da bi se nastavilo njegovo lečenje. Zoran je zadobio teške telesne povrede u saobraćajnoj nesreći, posle koje je bio dovezen kod nas na lečenje. Sanirane su povrede koje je imao u trbuhu, povrede slezine, ali zbog obimnosti povreda na grudnom košu i na glavi prebačen je u beogradsku zdravstvenu ustanovu na dalje lečenje – kaže izvor.