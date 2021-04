'PARAMETRI POKAZUJU DA SMO JAKO BLIZU DA POBEDIMO KORONU'! DR STOJANOVIĆ: Bitno je da smo u Beogradu premašili broj od milion vakcinisanih (VIDEO)

Dr Aleksandar Stojanović, direktor DZ Palilula, rekao je da su stvari optimističnije kada je u pitanju pandemija KOVID 19, jer imamo jake parametre koji to pokazuju.

Stojanović kao tezu tome navodi da je jako bitno da smo u Beogradu premašili broj od milion vakcinisanih, a da je ukupno 3,5 miliona vakcinisanih u Srbiji od čega je više od milion revakcinisanih.

- Parametri kovid ambulanti pokazuju konstantan smanjen broj ljudi koji dolazi tu na lečenje. Sve to pokazuje da smo jako blizu da pobedimo ovaj virus i da za nekih mesec, mesec i po uđemo u neke mirnije vode - rekao je Stojanović i dodao da vidimo kako radi Izraele pa da po tom principu postanemo prva evropska zemlja koja će imati kopi pejst Izraela.

Prof. dr Goran Belojević sa Medicinskog fakulteta smatra da se mere donose sveobuhvatno i da to nije otvaranje i zatvaranje kafića i restorana, već da moraju da budu praćenje ubrzano vakcinacijom.

- Sada su potrebne te mere tzv. zdravstvene propagande. Bez zdravstvene propagande ne možete da očekujete veliki opseg vakcinacije. Mislim da bi bilo dobro da statistika u tom smislu pomogne i da ljudi budu svesni kolika je razlika između nevakcinisanih i revakcinisanih u pogledu hospitalizacije i u pogledu umiranja. To je dosta važno da bi ljudi shvatili koliko vakcinisanje njih štiti pre svega od smrtnog ishoda u kovidu. To je bitan efekat vakcinacije da se smanji smrtnost, a to se vidi u Izraelu - rekao je Belojević.

Belojević smatra da je potrebna puna sprega, i da ona u potpunosti nije uspoistavljena između Kriznog štaba i onih koji su u žiži događaja, tj. svi oni kod kojih se okuplja najviše ljude.