(RE)VAKCINACIJA VAM JE ZAKAZANA ZA PRAZNIKE: Evo da li možete pomeriti termin i kako to utiče na imunološki odgovor?

Pravoslavni Uskrs kao i proslava 1. maja ove godine "padaju" dan za danom pa će mnogi te dane iskoristiti za kraći odmor. Ipak, oni ljudi kojima termin za vakcinaciju ili revakcinaciju pada baš tada u nedoumici su da li mogu i smeju da odgode primanje cepiva za neki drugi "nepraznični" dan.

Onima kojima se ne zavrće rukav baš za Uskrs ili 1. maj imaju dve glavne nedoumice. Prvo pitanje koje se nameće jeste da li "praznični" termin koji im je dodeljen preko eUprave može biti promenjen i po kojoj proceduri.

Drugo pitanje, možda i važnije, za oni kojima je tada zakazana druga doza da li smeju da pomere termin i kako to utiče na imunizaciju sa zdravstvenog aspekta.

Termini će biti pomereni

Kako kaže koordinator vakcinalnog punkta na beogradskom Sajmu Zoran Bekić, termini vakcinacije zakazani za predstojeći vikend biće prebačeni za narednu nedelju.

Stav je da se termini zakazani u petak, subotu i nedelju prebace za ponedeljak i utorak. Ljudi će dobiti obaveštenja i nove pozive. Oni koji ne mogu ni tada da stignu, oni će biti naknadno obavešteni. Postoje dve opcije. Može da se ide na ponovno zakazivanje ili da se napravi novi termin specifično za njih koji nisu mogli da dođu za praznike - objasnio je Bekić.

Što se tiče i zdravstvenog aspekta, odnosno da li probijanje roka za primanje druge doze može da utiče na zaštitna svojstva vakcine, lekari kažu da pomeranje revakcine do sedam dana nije problem.

- Ako se termin odloži za par dana za bilo koju vakcinu koja je dostupna kod nas, što se tiče imunološkog sistema, nema nikakvog prolema. Po preporuci i uputstvima Svetske zdravstvene organizacije i proizvođača, kaže se da se druga doza može odložiti i do sedam dana - rekao je dr Šefadil Spahić direktor Zavoda za javno zdravlje Novi Pazar.

Sputnjik može i posle 90 dana

Najnovija istraživanja Instituta Gamaleja potvrđuju da druga doza vakcine Sputnjik V može da bude data i do 90 dana posle prve doze.

To je veliko i važno saznanje u odnosu na dosadašnju praksu prema kojoj se druga doza davala posle 21 dana - saopšteno je posle sastanka ministra i predsednika Međuvladinog komiteta za saradnju sa Rusijom Nenada Popovića i zamenika ministra zdravlja Rusije Sergeja Glagoljeva.

Objašnjeno je i da ukoliko se druga doza Sputnjika V primi posle više od 21 dana, koliko je preporučeno, ništa ne remeti, a dodaje se i da se u nekim slučajevima pojačava snagu i produžava trajanje imunog odgovora na korona virus.

- Naši građani znaju da smo do sada drugu dozu davali posle 21 dana, ali poslednja istraživanja vakcine Sputnjik V pokazuju da period između primene prve i druge doze može da bude i do 90 dana. Ovo je dobra vest za ceo svet, jer će to ubrzati proizvodnju i distribuciju vakcina, a samim tim i imunizaciju stanovništva - rekao je Popović.