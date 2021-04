KAMENOV: FAJZER KAPSULE SU SVETLO NA KRAJU TUNELA, MOŽDA IMAMO SIGURAN LEK!

Profesor doktor Borislav Kamenov i ginekolog Vanja Milošević, ističu da je sve više prisutna mutacija koronavirusa, što je važan preduslov za sve veću obazrivost i oprez lekara.

Kamenov ističe da je indijski soj koronavirusa spoj dva virusa, a da su u pitanju mutacije koje mogu da promene njegovu antigenu sposobnost. Kamenov dodaje da postoji velika zabrinutost da li te mutacije mogu da promene spaj protein od kog su inače i sačinjene vakcine.

- Indijski soj je soj koji je britanski soj, 60 odsto infekcije u Indiji je izazvano tim britanskim sojem. U pitanju je izolacija dva mutanta virusa, jedna je R484Q koja je slična E484 brazilskog i južnoameričkog soja virusa koji je nama poznat kao infektivniji. Postoji i druga L452R koja je pronađena u Kaliforniji. To su dve mutacije koje se spajaju u taj šiljak virusa koje mogu da promene njegovu antigenu sposobnost i sposobnost agresije. Postoji velika zabrinutost da li te mutacije mogu da promene taj spaj protein, da on ne može da bude blokiran od antitela. Vakcine su napravljene upravo na tom spaj virusu, i to je stvar koja brine lekare i naučnike. Još uvek se ne zna da li je ta promena u toj meri, i radi se istraživanje - rekao je dr Kamenov.

Kamenov dodaje da je trenutno stanje u Indiji šokantno, i da je činjenica da je broj zaraženih drastično povećan. On napominje da je razlog ovolike eskalacije u Indiji, ili opuštanje ili mutacija virusa koja tek treba da se ispita. Takođe, doktor otkriva da je fajzer napravio i kapsule, koje pretenduju da leče od koronavirusa.

U Indiji je stanje šokantno, ali kada pogledamo činjenice, broj obolelih i hospitalizovanih, mi možemo da vidimo da su oni bili na najnižem nivou obolevanja. Imali su manje od nekoliko hiljada obolelih, i da se to za mesec dana provedi na 300.000 obolelih za jedan dan, to govori o jednoj ekspoloziji bolesti. Oni su se opustili, počeli da organizuju događaje, dešavanja, i zato se desila ekspolozija. Ostaje da vidimo da li je to zbog mutacija virusa, ili zbog neozbiljnosti. Fajzer je takođe napravio kapsule koje leče od koronavirusa. To su inhibitori proteaze koje štite od zaražavanja. To je nekakvo svetlo na kraju tunela. Možda imamo siguran lek - dodao je Kamenov.

Milošević ističe da je slučaj preminule trudnice i novorođenčeta iz Niša, probudio dodatni oprez kod lekara, a da se na nepoznanice i nepredvidivost mora računati, obzirom na to da koronavirus stalno mutira.

- Uvek kada pričamo o ozbiljnim stvarima, pokušavam da malo ublažim stvari. Na našoj klinici su trenutno dve kovid pozitivne trudnice. One su apsolutno mirne klinički, ali i bezbedne. Deca su kovid negativna, i većina će ovako proći. Slučaj iz Niša rađa dodatnu odgovornost i oprez kada su u pitanju trudnice, i na nepredvidivost moramo da računamo. Mi i dalje ne znamo zašto neki ljudi tako reaguju - objasnio je Milošević.

Dodatni oprez i odgovornost moraju da budu prisutni - dodao je Milošević.

Milošević dodaje da je briga o trudnicama uvek bila u fokusu lekara epidemiologa, te ističe da su pozitivne trudnice najčešće prolazile sa blažim slikama i zdravim bebama.

- Mi smo zbog pažnje prema trudnicama prolazili relativno dobro, sve su one prošle kako treba i sa zdravim bebama. Ovi poslednji slučajevi, verovatno su povezane sa tim novim sojevima, ali mi to ne znamo sa sigurnošću. Pored straha, i neizvesnosti nameće pitanje poverenja, koje je ključno - dodao je Milošević.