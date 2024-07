Šta se dešava sa telom i zdravljem ako nemamo intimne odnose: Posebno su ugroženi muškarci nakon 50. godine

Intimni odnosi imaju veliki uticaj na naše zdravlje, tvrdi doktor Aleksandar Milošević.

Intimni odnosi i dalje su tabu tema, te se o toj temi jako malo zna. Doktor Aleksandar Milošević često govori na temu intimnih odnosa, pokušavajući da pruži potrebnu edukaciju i odgovori na najškakljivija pitanja.

Mladi danas veoma rano stupaju u intimne odnose, dok se mnogi pitaju kada je zapravo pravo vreme za to.

- Ne treba žuriti. Tu oko 17, 18 godina je neka gornja granica. Punoletstvo nam već samo govori da bi negde trebalo razmišljati o tome. Ja sam danas imao pacijenta koji ima 30 i nešto godina, nikada nije imao devojku, nikada nije imao kontakta. To je već nešto gde može stručnjak da se uključi, da pomogne. Sama problematika zahteva funkciju celog tela, uključeni su i hormoni, mozak, krvni sudovi...takvom pacijentu je potreban razgovor, lečenje svih specijalnosti - endokrinologa, psihologa i urologa. - objasnio je doktor Milošević.

- Pornografija na potentnost utiče loše, jer muškarci vide supermene koji sve mogu da postignu, a to je jako teško. Samim tim imaju strah da uđu u taj montakt. Zato su tu stručnjaci i psiholozi da im objasne.

- Važna je normalna seksualna komunikacija. Prvo da počnemo od veličina, normalna prosečna veličina penisa bi bila od 13 do 14 cm u erekciji, obično ćete retko čuti od muškarca da ima toliko - svi će povećati bar za 3,4 cm. Prema tome, to je potpuno dovoljna veličina, ako postoji emotivna veza i ljubav, da zadovolji partnerku. Vagina, oko 9 do 8 cm dubine, ali može relativno lako, kad je uzbuđena da se razvuče do 13, 14 cm. Trebalo bi da se uvede edukacija u škole, roditelji takođe treba da se uključe.

- Brojnost seksualnih odnosa je toliko individualna stvar, nekome treba više, nekome manje. Ako je uspešan seksualni odnos, onda je broj odnosa nebitan. Uspešan odnos podrazumeva da oba partnera budu zadovoljena. Postoji 5% žena koje nikada ne dožive orgazam, ali postoji i za to lečenje.

Što se tiče seksualnih odnosa u poznim godinama, doktor ističe da to takođe može imate određene benefite po zdravlje.

- Prvo, baka i deka ne mogu da se vole seksualno kao nekada. Muškarac sa 50, 60 godina je ozbiljno ugrožen što se tiče testosterona, on je u jednoj ozbiljnoj andropauzi. To može da kompenzuje adekvatnom primenom testosterona. Testosteron utiče na sve organe muškog organizma - na mozak, na ćelije, na krvne sudove, na prostatu, smanjuje mogućnost nastanka karcinoma prostate, smanjuje depresiju, deluje na mozak, deluje pozitivno na mišiće...

Dobrobiti seksualnih odnosa:

Bolji psihički status

Pozitivan uticaj na kardiovaskularni sistem

Održavanje hormonskog balansa

Održavanje zdravlja genitalnih organa

Autor: Dubravka Bošković