Pucnjava kod džamije u Švedskoj: Ima povređenih

Najmanje dve osobe su povređene u pucnjavi u blizini džamije u Erebru, gradiću u Švedskoj, saopštila je policija.

Trenutno je u toku velika policijska operacija kako bi počinilac bio uhvaćen, a građani su pozvani da ne dolaze u to područje, objavio je portal svt.se.

Na licu mesta je nekoliko spasilačkih jedinica i policije, uključujući sedam kola hitne pomoći.

Poziv zbog pucnjave u blizini džamije u Erebru stigao je u policiju danas u 13.45, rekao je Lars Hedelin, portparol policije.

Prema izjavama očevidaca za SVT njuz, nepoznata osoba pucala je nakon molitve petkom u džamiji u Boglundengenu.

Čulo se nekoliko hitaca i navodno je jedna osoba pogođena.

"U početku sam pomislio da su to rakete, ali ne, nije bilo raketa", rekao je svedok na licu mesta za SVT.

Drugi svedok kaže da je stajao samo nekoliko metara od čoveka koji je upucan.

"Izlazio je iz džamije. Onda je prišao drugi čovek i ispalio četiri, pet hitaca ka njemu", opisao je svedok.

Policija je u potrazi za počiniocem, rekao je Anders Dalman, portparol policije Bergslagena.

Pokrenuta je preliminarna istraga o pokušaju ubistva.

