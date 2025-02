PUCNJAVA U ŠKOLI U ŠVEDSKOJ: Ima povređenih, situcija nije pod kontrolom, izdato dramatično upozorenje (VIDEO)

U pucnjavi u školi Risbergska u švedskom gradu Erebru povređeno je najmanje pet osoba.

U toku je velika policijska akcija u školi. Prema nezvaničnim informacijama došlo je do pucnjave iz automatskog oružja.

Procena policije je da postoji crvena uzbuna i da situacija nije pod kontrolom.

Nezvanično, među ranjenima ima i policajaca.

Veliki broj naoružanih policajaca i službi hitne pomoći okupili su se ispred škole. U školi i dalje ima ljudi.

- Ne možemo da izađemo, opasno je za nas. Čuli smo pucnjavu - rekla je jedna osoba za švedske medije.

Osoba koja poznaje nastavnika u koji radi u toj školi kaže da je malopre dobila SMS.

- Napisao mi je da se u školi pucalo iz automatskog oružja i da su se sklonili u jednu prostoriju. Zatim je napisao da me voli.

Lokalna bolnica prazni sobu za hitne slučajeve i jedinicu intenzivne nege kako bi se pripremila za prijem povređenih.

A school shooting occurred in Orebro, Sweden, with reports of automatic gunfire as a major police operation has launched.



Shots were reported at Risbergska School in central Orebro, and police spokesperson Lars Hedelin confirmed to Expressen that there is a life-threatening… pic.twitter.com/BIIl7t4IS6