IMA MRTVIH U PUCNJAVI U ŠKOLI U ŠVEDSKOJ: Čeka se obraćanje policije, vlada opšta panika (FOTO+VIDEO)

Nakon pucnjave u školi Risbergska u švedskom gradu Erebru ima mrtvih, javljaju švedski mediji!

Za sada ne navode tačan broj mrtvih, niti da li su u pitanju deca ili odrasli, a očekuje se obraćanje policije kada će biti poznato više detalja.

Kako se vidi na fotografijama, policija je i dalje u pripravnosti jer opasnost još uvek nije prošla.

- Apelujemo na ljude da se drže podalje od naselja gde je škola - saopštili su iz policije.

A school shooting occurred in Orebro, Sweden, with reports of automatic gunfire as a major police operation has launched.



Shots were reported at Risbergska School in central Orebro, and police spokesperson Lars Hedelin confirmed to Expressen that there is a life-threatening… pic.twitter.com/BIIl7t4IS6