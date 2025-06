U Vjgonjičkom okrugu Brjanske oblasti u Rusiji most se srušio na putnički voz, javljaju lokalni mediji. U zavisnosti od izvora, u nesreći ima između desetak i više od 40 povređenih, a u najtežem stanju je jedno dete. RIA Novosti prenose da je povređen mašinovođa voza i da ima mrtvih.

Noću, na 48. kilometru autoputa Trosna-Kalinovka u Železnogorskoj oblasti, dok se kretala teretna lokomotiva, srušio se most, rekao je vršilac dužnosti gubernatora Kurske oblasti Aleksandar Hinštajn.

At least 7 killed and 30 injured as a bridge collapsed in W. #Russia 's Bryansk region, causing a passenger train to derail. pic.twitter.com/8b1e5x9cVx

„Deo voza je pao na put“, napisao je Hištajn na svom Telegram kanalu.

While it seems that Russia is likely prepping the propaganda foundation to blame their Bryansk bridge collapse on Ukraine, a reminder that bridges are constantly collapsing in Russia, not requiring any help from Ukraine at all.



Here's a recent list:



Today – Bryansk Region

A… pic.twitter.com/VITmqPlVCp