Sedam mrtvih u rušenju mosta na voz u Rusiji.

Najmanje sedam osoba poginulo, a 69 je povređeno kada je putnički voz iskočio iz šina nakon sinoćnjeg urušavanja mosta u Rusiji.

Zvaničnici "Ruskih železnica" su objavili da je most u ruskoj Brjanskoj oblasti, koja se graniči s Ukrajinom, oštećen kao rezultat nezakonitog uplitanja".

Ruska agencija Tas je navela da se deo mosta srušio, a zatim pao na voz koji je prolazio ispod.

Aleksandar Bogomaz, guverner Brjanske oblasti, kazao je da je među povređenima dvoje dece.

- Hitne službe su na mjestu događaja. Čini se sve kako bi se žrtvama pružila sva potrebna pomoć - napisao je on na Telegramu.

Ruski Telegram kanal Baza, koji često objavljuje informacije iz izvora u bezbednosnim službama i agencija za sprovođenje zakona, izvestio je, bez navođenja dokaza, da je most dignut u vazduh.

Rojters to nije mogao nezavisno da proveri.

Otkako je Rusija napala Ukrajinu pre tri godine neprestaje prekogranično granatiranje, napadi dronovima i tajni napadi iz Ukrajine u Brjanskoj, Kurskoj i Belgorodskoj oblasti koje se graniče s Ukrajinom.

- Voz je išao iz grada Klimova prema Moskvi - saopštile su "Ruske železnice".

Tragedija se desila u okrugu Vigoničski na stotinak kilometara od granice s Ukrajinom.

Autor: A.A.