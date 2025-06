NIJE KRAJ, DIGNUT U VAZDUH VOZ NA PUTU ZA KRIM I NOVI NAPAD NA PRUZI U BRJANSKU! Još ukrajinskih udara na Rusiju nakon rušenja dva mosta (FOTO+VIDEO)

Dignut u vazduh voz na putu za Krim, oštećena pruga u Brjansku.

Železnička pruga na deonici Uneča-Žeča u Brjanskoj oblasti Rusije je oštećena, ali nije bilo povređenih, saopštile su danas "Ruske železnice", nakon što su ukrajinske vlasti objavile da je dignut u vazduh ruski teretni voz koji je išao ka Krimu, a nakon dve noćašnje i jutrošnje sabotaže u pograničnim oblastima u kojima je bilo mrtvih i ranjenih.

- Danas u 10:52 na deonici Uneča-Žeča u Brjanskoj oblasti, tokom pregleda infrastrukture specijalnom opremom, železnički radnici su otkrili oštećenja na pruzi. Niko nije povređen. Saobraćaj prigradskih i putničkih vozova na ovoj deonici se ne obavlja - saopštile su na Telegramu "Moskovske železnice", filijala "Ruskih železnica", prenosi Rojters.

Ruski teretni voz koji je prevozio gorivo dignut je u vazduh tokom protekle noći u blizini sela Akimivka u Melitopoljskom okrugu Zaporožke oblasti Ukrajine.

Kijev post prenosi da je to danas objavila ukrajinska vojna obaveštajna služba (HUR) i dodaje da se radi o području koje je pod ruskom okupacijom.

Prema navodima HUR, napadnuti voz je bio vojne namene i bio je na putu ka Krimu koji je Rusija proglasila svojom teritorijom.

- Kao rezultat eksplozije na železničkoj pruzi, voz sa cisternama za gorivo i teretnim vagonima iskočio je iz šina. Ključna logistička arterija za ruske snage u okupiranom Zaporožju i na Krimu je poremećena - navodi HUR u saopštenju.

Ruske vlasti nisu komentarisale ovu vest.

Noćas i rano jutros srušila su se dva mosta u Brjanskoj i Kurskoj oblasti Rusije, koje se obe graniče sa Ukrajinom.

U Brjanskoj oblasti, drumski most se srušio kada je ispod njega prošao putnički voz koji je saobraćao od Klimova do Moskve, pri čemu je sedam ljudi je poginulo, a 69 osoba povređeno, među kojima troje dece.

Aleksandar Bogomaz, guverner Brjanske oblasti, rekao je da je most "dignut u vazduh".

