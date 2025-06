Most pao u ruskoj Kurskoj oblasti, voz izleteo iz šina.

U Rusiji su se dva železnička mosta srušila u razmaku od samo nekoliko sati u dve različite oblasti zemlje, pri čemu je poginulo najmanje sedam osoba, a desetine ljudi je povređeno.

Kijev post prenosi da ruske vlasti jedan od incidenata istražuju kao moguću sabotažu.

Prvo urušavanje dogodilo se kasno sinoć u Brjanskoj oblasti, blizu granice sa Ukrajinom.

Drumski most je pao na železničku prugu u 22.44 sati, što je izazvalo iskliznuće putničkog voza iz šina.

- Sedam ljudi je poginulo, a najmanje 69 je povređeno, uključujući troje dece - rekao je Aleksandar Bogomaz, guverner Brjanske oblasti.

Rano jutros još jedan most se srušio u Kurskoj oblasti.

Vest o ovoj nesreći objavio je Aleksandar Hinštajn, vršilac dužnosti guvernera te oblasti.

Most se srušio u Železnogorskom okrugu, na 48. kilometru železničke pruge Trosna-Kalinovka, u trenutku kada je tu prolazio teretni voz.

A Russian cargo train suffered a major derailment this morning after a bridge collapsed in Kursk Oblast. This marks the third major incident on the Russian rail network in 36 hours. pic.twitter.com/mY4ZQeAyMi

Deo voza je izleteo na auto-put ispod, a dizel lokomotiva se zapalila, ali je požar brzo ugašen.

Svi članovi posade lokomotive su hospitalizovani, a jedan je zadobio povrede nogu.

Autoput ispod mosta ostaje zatvoren.

- Uzrok rušenja u Kurskoj oblasti je još uvek nepoznat - rekli su zvaničnici.

Kijev post navodi da se Rusija suočila sa desetinama sabotaža na železnici otkako je pokrenula invaziju punog obima na Ukrajinu u februaru 2022.

Zvaničnici nisu direktno okrivili Ukrajinu za najnovije incidente, ali sumnje su velike jer su se slične stvari dešavale već tokom rata, a Kijev nije komentarisao ove izveštaje.

🇷🇺 Emergency crews in Bryansk are still rescuing trapped passengers after an alleged attack on a railway. The incident has killed 4 and injured over 40. Local outlets report an explosion—possibly an IED—detonated as a Klimov–Moscow train was crossing, killing the entire… https://t.co/WavfSZAtme pic.twitter.com/uoDTLTSUB2