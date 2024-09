SABOTAŽA U RUSIJI, PARALISAN SAOBRAĆAJ! Ukrajinski specijalci razneli prugu u Belgorodskoj oblasti, voz iskočio iz šina (VIDEO)

Ukrajinski izviđačke i specijalne snage raznele su prugu u ruskoj Belgorodskoj oblasti, zbog čega je teretni voz koji se tu kretao iskočio iz šina.

Kijev prenosi da je to danas objavio ukrajinski medij Babel koji se poziva na izvor iz vojne obaveštajne službe.

Navodi se da su dan ranije ruske vlasti saopštile da je dizel lokomotiva sa 11 vagona izletela iz šina na pruzi između Novog Oskola i Volokonovke.

Istražni komitet Rusije je incident opisao kao "teroristički napad" i otvorio kriminalnu istragu.

Izvor Babela je potvrdio iskakanje voza iz šina, navodeći da je ovaj voz "služio za pokrivanje logističkih potreba ruskih okupatora".

Belgorod / Bilhorod PR ❗

🚂 Boom 💥 Shit's derailed YO!

Footage shows the aftermath of the derailment of freight train 3060 VL80S-2083/1909B, in the Belgorod region on the Novy Oskol - Volokonovka section. The explosion 💥 on the railway occurred on the evening of September… https://t.co/eT2p6brXyA pic.twitter.com/O14Jpg4tth