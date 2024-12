Ukrajinski raketni udar u ruskoj Rostovskoj oblasti, gađan i deo naftovoda Družba.

Višestruke eksplozije potresle su rano jutros grada Taganrog u ruskoj Rostovskoj oblasti, čiji guvernor Jurij Sljusar je objavio da je u pitanju "raketni udar".

Kijev post prenosi da je lokalno stanovništvo za Šot kanal na Telegramu kazalo da je ukrajinski napad izveden oko 4.20 sati.

Dejstvovala je protivvazdušna odbrana, a čulo se najmanje deset eksplozija.

Prema izjavama očevidaca sa drugog Telegram kanala CHEKA-OGPU meta je bila vojni aerodrom.

🔥In the city of Taganrog, Russia, there was a missile strike.



Preliminary information suggests hits on the aviation plant known as the “Taganrog Aviation Scientific and Technical Complex named after Beriev.” pic.twitter.com/kIbK0pCxUo — Maria Drutska 🇺🇦 (@maria_drutska) 11. децембар 2024.

- U udaru je oštećen industrijski kompleks i izgorelo je 14 vozila - naveo je Sljusar i dodao da uprkos velikoj šteti nije bilo povređenih.

Taganrog in Rostov Oblast faced an overnight missile attack targeting the Beriev Aviation Scientific and Technical Complex.



Drone strikes reportedly burned 14 vehicles in the facility's parking lot and damaged industrial infrastructure.



📹Astra telegram channel pic.twitter.com/S8dmiUQI5U — Euromaidan Press (@EuromaidanPress) 11. децембар 2024.

Lokalne vlasti su po naredbi gradonačelnice Taganroga Svetlane Kambulove zabranile prilazak u prečniku od jednog kilometra kako bi se obaviel bezbednosne provere.

🔥Taganrog, strikes at the Taganrog Aviation Scientific and Technical Complex of G. M. Beriev



The enterprise produces aircraft and technologies for the Russian Airspace Forces, including the A-50 and A-100 AWACS.



Locals counted more than 10 explosions, 150 km from front. pic.twitter.com/DfEolTd1Lw — Cloooud |🇺🇦 (@GloOouD) 11. децембар 2024.

Pogođena je i toplana u tom gradu, zbog čega je 27 stambenih zgrada ostalo bez grejanja.

A drone attack caused a fire at an oil refinery in Bryansk, Russia, last night. As ASTRA found out, the fire broke out at a loading facility of the Druzhba oil pipeline in the village of Sven near Bryansk. pic.twitter.com/NLiZoT86af — ASTRA (@ASTRA_PRESS) 11. децембар 2024.

Stanovnici su naveli da je prva od deset eksplozija izazvala požar u industrijskom kompleksu.

A drone attack caused a fire at an oil refinery in Bryansk, Russia, last night. As ASTRA found out, the fire broke out at a loading facility of the Druzhba oil pipeline in the village of Sven near Bryansk. pic.twitter.com/NLiZoT86af — ASTRA (@ASTRA_PRESS) 11. децембар 2024.

Na Telegram kanalu Astra objavljeno je da je takođe pogođena stanica za punjenje naftovoda Družba u selu Sven, na oko 20 kilometara od Brjanska, a vatrogasci pokušavaju da ugase požar.

Autor: Aleksandra Aras