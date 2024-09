NAJJAČI UKRAJINSKI UDAR NA RUSKU TERITORIJU OD POČETKA RATA! Dronovi se sručili na najveće raketno skladište (VIDEO)

Ukrajinski dronovi pogodili skladište raketa i municije u Toropecu u ruskoj Tverskoj oblasti

Ukrajina je tokom protekle noći izvela napad dronovima na skladište raketa i municije u ruskoj Tverskoj oblasti.

Detonations continue at Russia's missile/ammunition storage base in Toropets in Russia's Tver region with fires now consuming 5 square kilometers. This is likely the largest hit by Ukraine on Russian territory. NASA FIRMS Satellite data. pic.twitter.com/nP24YbhoZj

Kijev post na zvaničnom nalogu na društvenoj mreži X (bivši Tviter) navodi da detonacije odjekuju i rano jutros i da je vatra zahvatila površinu od pet kvadratnih kilometara.

Navodi se da je ovo verovatno najveći ukrajinski udarac na ruskoj teritoriji od početka rata.

Ukrajinski medij je pokazao satelitske podatke NASA FIRMS koji to potvrđuju.

Navodi se da su se dronovi sručili na jedno od najvećih skladišta raketa i municije u Rusiji.

Things got hot in Russia's Tver region overnight as Ukrainian drones descended on what may have been one of the largest missile and ammunition storage locations in the country.



Evacuations have begun in several settlements across the region.



In 2018, Russia openly admitted to… pic.twitter.com/nBeiDY2tMI