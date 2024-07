Ruski dronovi kamikaze napali teritoriju NATO? Ukrajinci tvrde da je došlo do eksplozije u Rumuniji, UZBUNA blizu granice (VIDEO)

Ruski dronovi pogodili su rano jutros ciljeve u Rumuniji, tvrde za Kijev post izvori iz bezbednosnog i odbrambenog sektora Ukrajine za koje se navodi da su informisani o ovom događaju.

Navodi se da su tri bespilotne letelice Šahid snimljena kako padaju i potom izazivaju požar u Rumuniji, zemlji članici NATO.

Kijev post navodi da su eksplozije dronova kamikaza primećene u blizini sela Nikulicel, na sedam kilometara od ukrajinske granice.

Navodi se da je pad bespilotnih letelica potvrdila posada helikoptera IAR-330 iz vazduhoplovne baze "Mihail Kogalničeanu".

Pilot helikoptera je nakon eksplozija prijavio i da je izbio požar izazvan udarima dronova.

Navodi se medijski izveštaji ukazuju da je rumunska pogranična straža uočila dronove kako se približavaju u 2.10 sati.

A few moments ago (03:30 AM RO/UA time), filmed from Tucea, Romania. russian are hitting Izmail port, Ukraine.



People told me the Romanian F-16s are in the air and that some the drones or rockets have hit something and some have been destroyed before touching ground. pic.twitter.com/HUjZdstQT9