RUSKE RAFINERIJE I ENERGETSKA POSTROJENJA U PLAMENU: Ukrajinski dronovi se PROBILI do nekoliko oblasti i zadali SILOVIT udarac!

Ukrajinski dronovi su pogodili naftnu rafineriju u Voronješkoj oblasti i "industrijsku zonu" u Lipeckoj oblasti, tvrde ruski kanali na Telegramu koji objavljuju vesti.

Kijev indipendent prenosi navode tih ruskih medija da je požar izbio u naftnoj rafineriji u Voronješkoj oblasti nakon napada dronom.

Aleksandar Gusev, guverner te oblasti, saopštio je da je ruska protivvazduđna odbrana (PVO) oborila četiri ukrajinska drona nad tim područjem.

Navodi se da je napad dronom zabeležen i u Lipeckoj oblasti.

Prema rečima Igora Artamanova, lokalnog guvernera, dron je pao "u industrijsku zonu Lipecke oblasti".

⚡️Drone attacks strike infrastructure in Russia's Voronezh, Lipetsk oblasts.



Ukrainian drones reportedly hit an oil refinery in Voronezh Oblast and an "industrial zone" in Lipetsk Oblast overnight on April 24, according to Russian Telegram news channels.https://t.co/G5H346w40g