RUSKOJ VOJSCI ZADAT STRAHOVIT UDARAC?! Ukrajinci pogodili KLJUČAN strateški objekat (VIDEO)

Ukrajinski dronovi dugog dometa pogodili su 7. jula rafineriju nafte Iljski u ruskoj Krasnodarskoj oblasti, gađajući jedan od tehnoloških pogona postrojenja, saopštio je izvor iz Ukrajinske vojne obaveštajne službe (HUR) za "Kijev independent".

Rafinerija, koja se nalazi na oko 500 kilometara od teritorije pod kontrolom Ukrajine, jedna je od najvećih na jugu Rusije i proizvodi više od šest miliona tona goriva godišnje.

U postrojenju se vrši prijem, skladištenje i prerada ugljovodonika, a prerađeni proizvodi se distribuira drumskim i železničkim putem. Izvor navodi da je rafinerija deo ruskog vojno-industrijskog kompleksa i da ima direktnu ulogu u podršci rata u Ukrajini.

Operativni štab ruske regije tvrdi da su naftnu rafineriju pogodili "ostaci drona".

Napad predstavlja obnovljeni talas ukrajinskih udara na rusku naftnu infrastrukturu, posle višemesečne pauze od marta. Ranije, 1. jula, ukrajinski dronovi su pogodili rafineriju Saratovorgsintez u ruskoj Saratovskoj oblasti.

Ukraine’s military intelligence (HUR) hits Ilsky oil refinery in Russia’s Krasnodar region, Ukrainian media reported. A drone strike slammed into one of the plant’s key technical workshops, sparking damage deep inside the facility. pic.twitter.com/wFS5vvK3SP

Od početka ruske invazije punog obima 2022. godine, Kijev je ciljao desetine rafinerija, skladišta goriva i vojno-industrijskih postrojenja. Napadi dronovima tokom zime naterali su najmanje četiri ruske rafinerije da privremeno obustave rad.

Ovo je drugi napad na rafineriju Iljski. Ukrajinski dronovi, kojima upravlja Služba bezbednosti Ukrajine (SBU) i Snage za specijalne operacije (SSO), već su je gađali 17. februara pomenutu rafineriju, što je dovelo do velikog požara

On July 7, HUR launched a long-range drone strike on the Ilsky Oil Refinery in Russia’s Krasnodar region.



The facility, located just north of Novorossiysk, isn’t massive by Russian standards — but it’s important. With a capacity of up to 6 million tons of crude a year, Ilsky… pic.twitter.com/NfwU4GQLlK