Ukrajina izvela najveći napad na rusku vazdušnu bazu od početka rata: Glavna meta dronova hangar sa bombarderima Su-34 (VIDEO)

Ukrajina je izvela masovni napad na vojni aerodrom Morozovsk u ruskoj Rostovskoj oblasti gađajući vojne letelice i skladišta za klizne bombe!

Načelnik Glavne obaveštajne uprave Kirilo Budanov navodi da je vazdušnu bazu u četvrtak napalo oko 70 dronova Dragon i Splash. Budanov je naveo da još nema informacija o konkretnoj šteti i najavio novi napad na Morozovsk.

- Mete su pogođene kako bi se umanjila sposobnost Rusije da izvede vazdušne napade na područje Harkova. Ovo je još jedna akcija u cilju potiskivanja ruskih kopnenih snaga s privremeno okupiranih teritorija. Avioni su opremljeni tehnologijom za klizne bombe koja im omogućuje ispuštanje bombi i dalje od prve linije. Ovaj napad će umanjiti sposobnost Rusije da izvede takve udare u budućnosti i omogućiti Oružanim snagama Ukrajine da potisnu ruske snage i smanje pretnju od vazdušnog napada - navodi izvor Kijev Indipendenta.

Dostupne satelitske slike koje je objavio Planet Labs navodno pokazuju dva lovca-bombardera Su-34 i hangar pre napada dok se na drugoj fotografiji vide posledica napada.

On 14 June 2024, the Ukrainian Armed Forces carried out an OWA UAV attack on the Morozovsk Air Base, Rostov Oblast, Russia. Thanks to the Planet Labs imagery from 14 June published by @thewarzonewire we can see the results. https://t.co/JdJBqPbvKn pic.twitter.com/iSnV7yqnyt