BRUTALAN NAPAD NA RUSKU RAFINERIJU: Razbuktao se ogroman požar, spasioci stigli na lice mesta, onda usledio NOVI UDAR (VIDEO)

Večeras je napadnuta rafinerija nafte u Novošahtinsku, gradu u Rostovskoj oblasti. Čule su se eksplozije i izbio je požar.

„Usled napada dronom izbio je požar u novošahtinskoj rafineriji nafte. Hitna pomoć je stigla na lice mesta. Gašenje požara je obustavljeno zbog novog napada. Ljudstvu je rečeno da se povuče na bezbednu udaljenost“, rekao je guverner Vasil. rekao je Golubev na svom Telegram kanalu.

Rafinerija je već bila napadnuta

Kada je prošla opasnost od novih napada, vatrogasci su počeli da gase požar, a korišćeno je i vatrogasno vozilo. "Vatra je zahvatila površinu od 100 kvadratnih metara. Prema preliminarnim informacijama, nema poginulih i povređenih. Podaci se proveravaju", rekao je Golubev.

Ukrainian drones have destroyed a Russian oil refinery in Rostov-on-Don tonight. Rostov is a HQ of Russian troops operating in Ukraine, and a huge military hub. pic.twitter.com/NYAaUw6XWC