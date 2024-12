PRVI SNIMAK NAPADA NA RUSKI AERODROM: Odjekuju eksplozije, vatra guta objekat

Ukrajinske snage napale su vojni aerodrom u Taganrogu, u Rostovskoj oblasti, sa šest balističkih raketa ATACMS, saopštilo je rusko ministarstvo odbrane.

I saopštenju se dodaje da su sve rakete oborene.

"Ujutru 11. decembra, Kijev je izveo raketni napad zapadnim preciznim oružjem na vojni aerodrom u Taganrogu u Rostovskoj oblasti. Tokom istrage je pouzdano utvrđeno da je šest balističkih raketa američke proizvodnje ATACMS koriđćeno u napadu", navodi se u saopštenju.

Društvenim mrežama krenuli su da kruže navodni snimci sa aerodroma nakon napada.

The Russian Defense Ministry confirmed the ATACMS strike on the Taganrog military airfield in the Rostov region.



There are casualties among personnel.



After nearly 2 weeks of silence the Ukrainian have again used western strike systems on Russian territory. pic.twitter.com/6FElVefOPW