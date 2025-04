Automobil u vlasništvu Jevgenija Ritikova, vodećeg ruskog dizajnera i inženjera uključenog u modernizaciju opreme za elektronsko ratovanje, eksplodirao je u ruskom gradu Brjansku, objavila je RBK-Ukrajina, pozivajući se na vojne izvore.

Prema ovim izvorima, u noći između 17. i 18. aprila u Brjansku je eksplodirao automobil koji je pripadao Ritikovu, koji je bio na čelu konstruktorskog biroa Brjanskog elektromehaničkog instituta, ključnog razvojnog centra i inovatora u sektoru stvaranja najnovije opreme za elektronsko ratovanje za rusku vojsku.

Još jedna osoba je umrla sa njim.

Poznato je da je Ritikovljev automobil eksplodirao kada su on i kolega ušli u vozilo.

Verovatno je da je druga osoba, koja je takođe poginula u eksploziji, bio zamenik šefa biroa ili njegov pomoćnik.

💥 Russia: Ukrainian intelligence services liquidated the chief designer of the Krasukha Electronic Warfare system with a car bomb in Bryansk on the night of April 17th.

