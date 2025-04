TRI EKSPLOZIJE U CENTRU MOSKVE! Eksplozija u šoping centru, gust crni dim se širi iznad grada, panika u prestonici Rusije! (VIDEO)

Tri snažne eksplozije odjeknule su u centru Moskve, kada je automobil eksplodirao u podzemnoj garaži ispod tržnog centra.

Eksplozije su izazvale veliki požar, a gust crni dim se uzdizao iznad zgrada u blizini reke Moskve, što je izazvalo paniku među građanima i posetiocima, preneo je britanski The Sun.

Prema prvim izveštajima, eksplozije su izazvane automobilom koji je bio parkiran u podzemnom kompleksu.

Još nije potvrđeno da li se neko nalazio u vozilu u trenutku eksplozije.

Vozači ostalih vozila brzo su premestili svoje automobile na ulicu, a vatrogasci i hitne službe su brzo reagovali i uspeli da lokalizuju i ugase požar.

⚡️At least three powerful explosions occurred in "Moscow City" pic.twitter.com/rTPwHuiLqG