PUCNJAVA U CENTRU MOSKVE: Napadači otvorili vatru u kafiću (FOTO)

U centru Moskve nepoznate osobe otvorile su vatru iz traumatskog oružja, prenose RIA novosti.

Tokom sukoba, nepoznate osobe pucale su iz traumatskog oružja u ulici Bolshaya Nikitskaya u Moskvi, nakon čega su pobegle s mesta događaja.

Kako se saznaje, niko nije povređen.

#BREAKING #Russia Shooting in central Moscow after conflict; details on victims pending, according to law enforcement. pic.twitter.com/m7pWq2kINB