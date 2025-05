STRAVIČNA EKSPLOZIJA U MOSKVI, IMA MRTVIH! Spasilačke ekipe na licu mesta, užas u prestonici Rusije! Šire se zastrašujući snimci (VIDEO+FOTO)

U Moskvi je večeras došlo do snažne eksplozije kojoj je više osoba poginulo i povređeno.

Eksplozija se dogodila na devetom spratu zgrade broj 39 u naselju Tepli Stan, na jugozapadu Moskve, oko 21:00. Nakon eksplozije izbio je požar, koji je zahvatio dva stana.

Prema podacima ruskog Ministarstva za vanredne situacije (MČS), površina požara iznosila je 100 m², dok se površina urušavanja procenjuje na oko 60 m².

Požar je potpuno ugašen oko 23:00, saopštilo je MČS.

Preliminarni uzrok je eksplozija gasa iz domaćinstva. Tačan uzrok požara biće utvrđen nakon protivpožarno-tehničke ekspertize, navodi tužilaštvo.

Prema MČS-u, poginule su dve osobe, a šest je povređeno. Među povređenima su i dvoje dece, potvrdio je moskovski zdravstveni odsek, koji navodi da je ukupno pet osoba zadobilo povrede.

Moscow, Russia ❗

💥🔥💨 This evening an explosion occurred in a residential building on General Tyulenev Street, 39 in Moscow!!! According to preliminary information, an apartment on the 9th floor was completely destroyed. A strong fire broke out after the explosion. pic.twitter.com/8gPowphpar — LX (@LXSummer1) 04. мај 2025.

Telegram kanali Baza i Mash javljaju o 15 povređenih, dok izvor RIA Novosti iz hitnih službi pominje 13 povređenih. Prema Bazi, ukupno se 18 osoba obratilo lekarima nakon eksplozije, a troje je, po preliminarnim podacima, u teškom stanju.

Urušio se deo zgrade

Došlo je do urušavanja međuspratnih konstrukcija između osmog i devetog sprata, a neki stanari su ostali zarobljeni. Moguće je i urušavanje celog ulaza.

🚨BREAKING: A gas explosion in a Moscow, Russia residential building sparked a fire, killing at least three people. Up to 10 remain trapped, with 15 injured. pic.twitter.com/wxetZ3HtYU — World Source News 24/7 (@Worldsource24) 04. мај 2025.

Evakuisano je svih 15 ulaza u zgradi. Za stanovnike su organizovani privremeni prihvatni centri, navodi MČS. Spasioci koriste dizalicu kako bi gasili stanove na osmom i devetom spratu.

Očevici navode da se krov iznad izgorelih stanova urušio. Dovod gasa u zgradi je u potpunosti zatvoren, a medicinske ekipe rade sa povređenima.

Spasilačke i ekipe za pomoć na terenu

Na mesto nesreće stigao je i helikopter MČS-a. Takođe su upućena dva velika autobusa Mosgortransa radi grejanja evakuisanih stanovnika, saopštava kanal moskovskog gradskog saobraćaja na Telegramu.

❗️Explosion in Moscow - in a multi-storey building on General Tyulenev Street. After the explosion, a strong fire broke out. One of the apartments on the upper floors is seriously damaged.



The number of victims of the explosion in Moscow has been estimated at 12 people,… pic.twitter.com/W3FIwzY1os — Peacemaker (@peacemaket71) 04. мај 2025.

Na terenu su vatrogasno-spasilačke jedinice, gradske službe i lekari. Pruža se sva potrebna pomoć, napisao je gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin na Telegramu.

Na mesto nesreće je, po nalogu tužioca Moskve Maksima Žuka, izašla i zamenica tužioca Natalija Horošilova, navodi se u Telegram-kanalu tužilaštva.

Pokrenut je krivični postupak zbog incidenta u stambenoj zgradi, saopštila je Istražna komisija Rusije.

Autor: Jovana Nerić