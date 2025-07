JEZIVI PRIZORI! Prvi snimci užasa u Rimu, eksplozija raznela benzinsku pumpu: Građani u panici beže, sve gori

Više od 20 osoba je povređeno, a među njima najmanje troje sa teškim opekotinama, nakon snažne eksplozije na benzinskoj pumpi u istočnom delu Rima.

Incident se dogodio oko pola devet ujutru u petak, na pumpi za distribuciju benzina, dizela i tečnog naftnog gasa (LPG) u ulici Via dei Gordiani.

Detonacija se mogla čuti širom glavnog grada Italije. Delovi opreme su raspršeni i do 300 metara od mesta događaja, što dodatno ilustruje razornu snagu eksplozije.

Prema svedočenjima objavljenim na društvenim mrežama, nakon prve eksplozije izbio je požar.



Usledile su još dve gotovo uzastopne eksplozije, pri čemu je druga bila snažnija. Na nebu se pojavila ogromna narandžasta vatrena lopta, što je izazvalo paniku među stanovnicima.

BREAKING: Massive explosion at gas depot in Rome, Italy. Multiple injuries. pic.twitter.com/tlAcJSURLN

Mnogi su bežali, dok su snimci prikazivali ogroman oblak tamnosivog dima koji se nadvio nad zgradama u Rimu.



Navodno je povređeno osam policajaca i jedan vatrogasac. Na terenu su prisutne hitna pomoć, dve lekarske ekipe i tri vozila hitne pomoći.

Vatrogasci se bore da lokalizuju požar, prenosi Corriere della Sera. Aktiviran je plan za vanredne situacije, a sve hitne službe su stavljene u stanje pripravnosti.

BREAKING: Large explosion at gas station in Rome, Italy, injuring at least 10 people - ANSA pic.twitter.com/h5L6nD1AaC