Masovna pucnjava u Francuskoj – šestoro povređenih

U pucnjavi koja se dogodila u zapadnoj četvrti Nima, na jugu Francuske, povređeno je šest osoba, javlja BFM TV.

Do pucnjave je došlo sinoć, a prema rečima tužioca Sesil Žensak povređeni su stari između 15 i 20 godina, od kojih je četvoro maloletno.

Pet povređenih u pucnjavi je hospitalizovano, od kojih tri osobe, koje su bile pogođene gelerima, nisu u životnoj opasnosti, dok je dvoje maloletnika u teškom stanju.

Pucnjava je, prema svedocima, bila rafalna, a napadači su pobegli u vozilu.

*reportedly* there was mass shooting in Nîmes, France, has left at least 6 people injured...#france #enrichment #Nimes #europe pic.twitter.com/arffgXHYu7