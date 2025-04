Masovna pucnjava u SAD, poginule najmanje 2 osobe, više njih povređeno: Ljudi beže, mrežama se šire snimci (VIDEO)

Najmanje dve osobe su poginule, a devet nih je povređeno u masovnoj pucnjavi koja se dogodila u Arkanzasu.

Povređeni su prevezeni u lokalne bolnice i u stabilnom su stanju.

Pucnjava se dogodila u blizini parka Pete Avenije u Konveju.

žZa sada nema informacija o napadaču i još uvek niko nije uhapšen.

Policija je apelovala na sve građane da izbegavaju područje gde se pucnjava dogodila.

Na snimcima koji kruže društvenim mrežama vidi se kako ljudi u panici beže nakon pucnjave.

A mass shooting near Fifth Avenue Park in Conway, Arkansas, resulted in two fatalities and nine injuries. The shooter remains at large. pic.twitter.com/LCsZuTb30J