Masovna pucnjava ispred noćnog kluba, upucano najmanje 10 ljudi! HAOS U KVINSU!

Najmanje 10 ljudi je povređeno u masovnoj pucnjavi ispred noćnog kluba u Kvinsu u Njujorku u sredu uveče, javljaju američki mediji.

Pucnjava je izbila u blizini noćnog kluba Amazura nešto pre 23.20 sati, prenosi New York Post.

Žrtve su prevezene u obližnje bolnice, uključujući jevrejsku bolnicu na Long Ajlendu i Koenov dečiji medicinski centar, prema izvorima.

Nijedna od žrtava nije u kritičnom stanju i očekuje se da će svi preživeti, navodi njujorška policija.

🚨 #BREAKING:: MASS SHOOTING IN NEW YORK CITY, AMERICA.



At least 11 people have been shot in Queens, NY at Amazura Night Club



There is still an ACTIVE situation. pic.twitter.com/5yKj7peLMt