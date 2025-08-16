Brini o deci, a ne o psima: Ivan kuka na sav glas jer više neće videti Beku, a Leni i Željku ni ime da spomene! (VIDEO)

Žestoko!

U toku je emisija "Narod pita". Voditelj Darko Tanasijević večeras je ugostio Aleksandru Nikolić, Jelenu Ilić i Ivana Marinkovića.

- Aleksandra, kakav je tvoj i Ivanov odnos? - upitao je Darko.

- Nemamo nikakav odnos, ali je bilo jako neprijatno i potresno. Ljudi su se žalili da je emisija u kojoj je on bio bila očajna, ja sam se branila i to je to - rekla je Aleksandra.

- Najmanje sam imao sukoba sa njom, imao sam sa Milovanom kom sam pretio i on meni. Čuo sam od njegovih bliskih ljudi da je želeo da me provocira i da zove policiju, a s Aleksandrom nemam nikakav kontakt - rekao je Ivan.

- Mi ne provociramo nikoga prvi, on je dirao mene i Milovana - rekla je Aleksandra.

- Moram nešto da vam kažem. Juče sam raspremao plakar i pronašao sam dve Jelenine jakne, a to su jedna mala crna kožna i druga je polu zimska - rekao je Ivan.

- Da li si svario sve što se Jeleni i Tebi desilo? - upitao je Darko.

- Pa jesam iskreno, smućkao sam sve u blenderu i sve pojeo - rekao je Ivan.

- On nikad neće viđati mog psa, on je pokušao da komunicira sa mnom, ali mu nije uspelo. Ja sam juče postala vlasnica svog stana i u ponedeljak odlazim da promenim adresu prebivališta - rekla je Jelena.

- Ti znaš koliko je meni bitan pas, a govoriš da je nikada neću videti - rekao je Ivan.

- Brini o prioritetima, pas je na drugom mestu, a deca na prvom. Brini o deci, a ne o psima - rekla je Jelena.

Autor: N.Panić